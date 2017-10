Els límits de l aigua

El riu, els rius, tenen una cosa màgica. Diuen que Moisès, el profeta, va aparèixer, en forma de nadó, en un racó del Nil dins d´una cistella de vímet. Això no és res comparat amb l´Ebre que se les empesca per néixer càntabre i morir català, després d´haver plantat l´esqueix del qual va néixer Castella, ser basc i navarrès alhora (i no estar boig), transformar-se en vi de la Rioja i mantenir un respectuós silenci en passar pel Pilar (de vegades no canta perquè no porta aigua, la veritat) doncs a Saragossa hi habita la deessa mare que no es cansa de donar a llum mosquits i grutes i elefants i llampecs. Els rius no es van fer per les fronteres, però per poc que ens deixin plantem una frontera en un riu.

El territori porta incorporat els límits com el riu la rivalitat, però això és perquè no som capaços de pensar-los d´una altra manera. No hi ha res més enllà de la ment. Un koan és una pregunta trampa dels budistes, una xarada, un enigma Com evitarà la minúscula gota d´aigua que la faci desaparèixer el sol ardent? El riu ja sap la resposta amb seguir endavant: tu també, pel mateix. El riu es pensa sota les celles d´escuma que s´estarrufen entre els cingles, una escuma paradoxalment congelada a la cinta de moviment continu de la cataracta i que té la seva edició final, però no definitiva, entre les ones.

En efecte, la gota només pot salvar-se llançant-se al mar que, segons el clàssic, és el morir. Pot, però potser la mort no és el final –com proclama amb no poca temeritat l´himne d´un gremi temerari. De seguida, el mar anirà escalant les branques innombrables i transparents del cel per formar una trama tan subtil com l´alè i aquesta teranyina ira teixint en els cims una corona de neu i llançarà, costa avall, noves i solitàries gotes d´aigua amenaçades d´aniquilació. Així doncs, segueix amb la condició que sigui cap endavant, sense treva i lleuger de greuges i desconsols. Si ho aconsegueix el riu, que només és un corrent continu d´aigua com vam aprendre de la cançó del parvulari, no ha de ser tan difícil per a éssers dotats d´enteniment.