Senyors de la pedra

La dels arquitectes és, al meu parer, una feina humanista. No només basteixen els edificis on vivim, sinó que la seva manera de fer-ho és una declaració de valors i humanitat. Els arquitectes són en l´origen de la maçoneria, i en certa forma, a la recerca de la igualtat de l´individu anant més enllà de la religió, és a dir, envers una societat laica i crítica, que tant necessitem avui.

A banda del despatx garrotxí que ha merescut el màxim premi mundial, el Pritzker, tenim uns professionals del sector envejables. S´exposen els Premis d´Arquitectura de les comarques de Girona del 2017, i els finalistes. Entre els guanyadors, en el Premi Interiors, trobem com una oficina d´atenció al públic de l´elèctrica AgriEnergia a Banyoles, mostra un espai diàfan, pulcre, que recorda a la Bauhaus per la senzillesa de formes, i repercuteix en un benestar dels treballadors i els clients. Entre els finalistes hi ha una perruqueria olotina, de Raffel Pagès, amb un jardí interior, amb l´ús de la pedra volcànica, i el diàleg d´acer i fusta. Una òptica olotina, la Clarà, on el taller, a la manera de les cuines dels restaurant moderns, passa a ser un element a la vista que mostra la feina professional i esdevé un espai més. A Sant Joan de les Abadesses hi ha l´altre finalista, un pis de 39 metres quadrats, i en detectar el mal estat de les bigues, la renovació aconsegueix 19 metres més d´espai disponible. A l´altell, situen l´habitació i un vestidor i estudi. Ajuda l´arquitectura a vendre millor, i afavoreix una experiència vital més enriquidora? Jutgin vostès mateixos.