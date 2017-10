Trist, molt trist.....

El propassat diumenge va ser un dels dies més tristos de la història recent de Catalu­nya. Allò que hauria de ser una festa de la democràcia es va convertir en un inici d´una revolució que ningú no sap com acabarà. Una vegada més l´Estat espanyol va perdre una gran oportunitat.

Els processos com el que ha iniciat Catalunya sempre són llargs i difícils de guanyar. Però quan l´adversari polític només pot fer servir la força i l´agressivitat, la reivindicació sempre emprèn volada. I això és el que està succeint. Combatre una jornada de votació amb pilotes de goma, gasos lacrimògens i violència no té cap ni peus en una època com l´actual que quan es produeix un abús de poder, ràpidament es pot denunciar a les xarxes i les imatges en pocs minuts donen la volta al món.

La repressió de la Policia Nacional i Guàrdia Civil a col·legis de Girona com el Bruguera o el Verd o a municipis com Aiguaviva, Sant Julià de Ramis o Esponellà no té cap ni peus. Deixa ben palesa la ignorancia del govern de l´Estat i la manca d´escrúpols envers una Catalunya que cada dia que passa es desconnecta una mica més d´un estat que ara es veu com a repressor.

Però el fracàs de la política d´aquests darrers mesos abasta molts actors. El camí d´unilateralitat encetat pel govern de la Generalitat és un greu error. I portar els ciutadans al carrer en una mena de revolta pacífica sempre té conseqüències. D´altra banda la negativa del govern central a no voler explorar vies de diàleg el situa lluny dels problemes reals del país.

Moltes persones defensaren les urnes i els llocs de votació des de primera hora del matí fins a la nit. Foren alguns reprimits per les forces de l´estat, però caldria preguntar-se qui defensava els ciutadans. I a la vegada seria bo obrir un debat sobre el paper passiu dels Mossos d´Esquadra. No n´hi ha prou en ser espectadors a primera fila de les agressions, sinó que tenien l´obligació de donar la cara en favor del poble.

Les darreres declaracions dels liders polítics encara ajuden a emboirar més la situació. Rajoy ha perdut Catalunya per sempre més. La seva aparició vespertina del diumenge fou patètica. I avui pràcticament resta inhabilitat per engegar qualsevol negociació que pugui donar una sortida digna a l´escenari actual.

D´altra banda, Puigdemont va insinuar que portaria al Parlament de Catalunya una DUI. Seria un gravíssim error fer una declaració d´independència unilateral sense suports internacionals. Avui més que mai és necessari fer una crida a la negociació. Els presidents de la Generalitat i del Parlament són dos hooligans de l´independentisme, però compte perquè al darrere hi ha tot un poble que avui encara no s´ha manifestat en un referéndum amb garanties. El diumenge hi podia haver molt bona voluntat dels independentistes, però la consulta no va gaudir dels mínims exigibles en una democracia consolidada. I a sobre les imatges de policies requisant urnes i atemorint la gent ja no podía ser més patètica i decebedora.

No sabem què pot passar al llarg dels propers dies, però al meu entendre només hi ha una sortida a aquest atzucac: l´Estat i la Generalitat estan obligats a posar-se d´acord per tal de celebrar en un termini prudent un referèndum d´autodeterminació de Catalunya. Els catalans s´ho guanyaren el proppassat diumenge amb totes les de llei i molts van rebre agressions per tal d´assolir aquest objectiu. Tard o d´hora algú haurà de posar seny.