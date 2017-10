Carta a rajoy

Benvolgut senyor Rajoy -per dir-ho d´alguna manera-: No sóc independentista però vaig votar. No tenia clar si fer-ho, però durant el transcurs de l´1 d´Octubre i veient com s´estava desenvolupant tot, vaig decidir anar a deixar la meva papereta -amb el No-. Tot i que des del principi sabia que no era un referèndum «legal», la teva gestió política va fer que hi anés, no em vas deixar una altra opció. Curiós, no?

Tampoc estic d´acord amb el pla polític dut a terme pel govern català, hi ha moltes coses que no estan clares i que no comparteixo. Sóc d´aquests que ara se´n diu «equidistants». Però no tenia una altra alternativa que votar per mostrar el meu desacord. Si em permets, deixa´m fer-te un parell de preguntes, ja sé que mai em respondrà, si no ho fas als periodistes que habitualment t´acompanyen roda de premsa rere roda de premsa, no hi ha cap motiu per pensar que ho faràs amb mi.

Com és possible que haguem arribat a aquest punt, senyor Rajoy? Ho tenies molt fàcil per solucionar un problema polític que en aquest moments tens completament descontrolat. Es tractava de dialogar i pactar un referèndum quan se´t va demanar al 2012 i quan el Sí -segons dades del CEO- no el recolzava ni el 30% dels catalans. Ara, molt probablement, no seríem on som. Arribar a un acord i pactar no és una opció, es una obligació, és la feina d´un polític. Suposo que mai és tard per fer-ho però que sí que ho és per canviar la teva opinió i manera de fer. Convoca eleccions i deixa pas a gent que tingui voluntat política per solucionar, no només aquest problema, sinó tots els que hi ha sobre la taula, que no són pocs.

Senyor president, com pot ser que si el referèndum, tant per part vostra com per part de la majoria dels països d´Europa, no tenia cap legitimitat, hagi actuat d´aquesta manera? Les imatges de policies colpejant a la gent són denigrants per a aquest país; per a la seva gent i la seva cultura. No vull parlar d´estat autoritari per respecte a la gent que ha viscut o que encara viu en un de veritat, però sí que m´atreveixo a parlar d´un estat governat per incompetents. No puc arribar a entendre com vostè, els seus companys o ni que sigui els seus assessors, no tinguessin el punt de mira suficient per entendre que fer-ho així l´únic que aconseguia era avivar un moviment i radicalitzar més sectors. Com pot ser? La violència, com va passar el 15M, és la clara imatge de la derrota d´un estat. Rajoy, el que vol la gent és votar, fins i tot els «equidistants» com jo. Volem un referèndum on tinguem totes les eines per fer campanya del Sí i del No. Assegui´s a negociar o marxi, no hi ha cap altra opció més. Fer de polític.

No li poso tota la responsabilitat a vostè, el govern català té també la seva part de culpa, un govern presidit per un partit que ha pactat amb vosaltres durant molts anys, un partit que fa pocs anys, un maig, va enviar la seva policia a fer el mateix que va fer la policia nacional aquest darrer 1 d´Octubre, colpejar violentament a tot el que tenia al davant, un govern que té com a vicepresident econòmic algú que ha enganyat per crear un sentiment de greuge, amb dades com la dels 16.000 milions d´euros («Espanya ens roba»), la pertinença a la UE o el finançament de l´Estat al BCE.

Mariano Rajoy, després de tot els esdeveniments d´aquests últims dies, vostè no té cap legitimitat per ser president, ha de dimitir i ha de deixar que aquest país avanci i no retrocedeixi, que és el que està aconseguint. Dimitir... Ho farà, senyor Rajoy?