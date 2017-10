A Catalunya les principals ciutats han tingut els seus creixements al temps de les primeres botigues. En temps de la vinguda dels antics, grecs i romans, aquí ja es varen obrir botigues amb tot el sentit. Més tard la gent troba feina al camp o allistant-se a anar a la guerra, feines aquestes que no tenen res a veure amb una botiga; el comerç ja només es farà, periòdicament, a les fires i mercats, en espais oberts, de concurrència. El concepte botiga, en aquella època, no significava un lloc de venda, sinó el taller de producció, també dit obrador. Cirici Pellicer, en un estudi del comerç a Catalunya, observa que al segle XVII la botiga recupera la seva naturalesa de punt de venda. L´obrador passarà a la rebotiga, discretament. Els articles de venda són objectes adequats a una burgesia de certa distinció: mobles de qualitat, ciris de bateig, objectes relacionats amb el culte religiós, entre d´altres. Tots aquests articles ja no figuraran a les parades de fires i mercats a l´aire lliure. La botiga –continua Cirici– «alguna vegada arribava a prendre un aspecte senyorial, amb columnes, estàtues, balustrades i aranyes».

Quan al segle XIX L´auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, ens ensenya les trifulgues familiars d´un botiguer es veu airejat l´esperit d´una feina estimada, constant, fràgil també, que té una semblança sòlida amb el caràcter català de l´època. L´obra de Santiago Rusiñol va tenir el valor d´un símbol. I al darrere del taulell, el botiguer i la botiguera aportant-hi els últims productes del vestir i del menjar, els invents de l´utillatge de la llar, els mil objectes dels capricis i de les eternes novetats. Botigues i botiguers venien a ser un lligam tradicional, fort, que passava de pares a fills, moltes vegades sense gaire dret d´opinió. Els avenços socials anaven arribant al país, però la botiga familiar era un reducte on va tardar a entrar-hi, per exemple, el concepte de les vacances. Gran pas endavant varen fer les botigues donant oportunitat i feina a les arts decoratives que a Catalunya sempre han marcat el pas; es veien bons rastres del Modernisme, de l´Art Déco, i a la post­guerra es varen veure reconstruccions amb entusiasme. El botiguerisme havia arrelat bé a Girona. Però alguns establiments amb decoració venerable s´han destruït. Alguns obradors d´artesania de qualitat ja no hi són, com passa al ram de la pastisseria. Molts establiments ara són d´empreses multinacionals que deleguen el sensible servei d´atenció al taulell a unes nenes de salari mínim, molt interines elles; i ja se sap allò de la dita «la pedra bellugadissa no cria verdet». A la Rambla i Argenteria potser hi queden quatre o cinc botigues conegudes; vull dir conegudes i estimades. La presència cívica del comerç no es pot oblidar. S´hi hauria de dedicar tanta atenció com la que es posa a perseguir que Girona sigui Ciutat de Festivals. A l´alegria dels nostres car­rers fan tanta pena les botigues que desapereixen com les que s´obren sense futur. El comerç és la cara amable i quotidiana d´una ciutat amb personalitat. Botigues i botiguers en són part molt notable.