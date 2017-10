En resposta a l´Iltre. Col·legi d´Advocats de Girona

Belén Martín girona

Llegeixo en premsa una resposta de l´Iltre. Col·legi d´Advocats de Girona (del qual formo part) a un article publicat al diari El Español signat per la magistrada Olga Bautista i no puc deixar de sentir sorpresa, pena, impotència... Un col·legi professional té unes funcions molt clares i concretes i entre elles no hi ha ni la d´emetre manifestos de clar contingut polític, siguin de l´orientació que siguin, ni escriure articles d´opinió en premsa. Fins aquí podíem arribar.

Crec que estem perdent el nord, el cap i que ningú està mesurant les conseqüències del que està passant.



Germinació

giorgio magaldi bosch girona

Finalment, i després de sembrar tant temps, les llavors de l´odi han germinat, i aflorat. El verinós fruit que en neixi, estigmatitzarà per molts anys les eventuals relacions amb Espa­nya, des de Catalunya. Ara també creix, a Espanya, l´odi envers Catalunya. És una pandèmia. Ignoro si algú ho havía previst, però s´ha aconseguit. És molt trist haver arribat a una situació que no s´havia demanat de forma tan explícita per una bona part dels ciutadans cor­rents, com alguns volen fer creure. L´odiosa comparació amb la resta de Comunitats, menystenint-les, ens ha portat a creure´ns superiors, millors, que la resta. No pot ser que ells tinguin serveis i infraestructures iguals o millors que les nostres, no s´ho mereixen. La mimetització de moltíssima gent d´extracció social diversa, fins i tot els de la clase mitja- alta i alta de les nostres ciutats, els petit burgeois de tota la vida, són una bona part del gruix que conforma el fenomen antiespa­nyol que ha captat tants acòlits. Costa de creure. Però es demostra, al meu parer, que des de fa dècades hi ha hagut un alliçonament des de baix, a les famílies, escoles, instituts. Fa una mica de por. Ara ja ho tenim. Hi pot, però, haver un principi de renovació de bones maneres i relacions. Taula de negociació nacional entre Estat i Comunitats, i cartes cara enlaire tot Cristo. La veritat per davant. Les diferències, fora, no n´hi ha d´haver. Ajudar-se uns als altres. Si, al cap i la fi, sempre passa tot pel mateix. «Maldito parné».



La nostra societat no s´ho mereix

Esther Escoriza MartÍnez girona

És lamentable on hem arribat, avui per a mi és un dia de reflexió immensa, aquesta societat no es mereix els fets vergonyosos als quals ens han portat tots els polítics.

S´han guanyat que no els respectem, han perdut la dignitat com a persones i com a professionals. Prou d´alimentar totes les classes polítiques actuals, no els mereixem.

Vull sortir al carrer en pau i poder parlar amb tothom, siguin veïns, amics, familiars etc. sense aquesta manipulació política.

Ens han intoxicat i l´única manera com els podem respondre és ignorar-los.

Ells han de fer la seva feina, per això els paguem.

I finalment m´agradaria transmetre un missatge de pau per a tots nosaltres, necessitem ajudar nos uns als altres i pensar amb claredat: És moral el que succeeix? Val la pena?

Una abraçada a totes les persones del poble!



Cal negociar?

Josep puiggrós gafarot palamós

n Deu fer ja alguns anys vaig escoltar una entrevista per part d´un periodista de Catalunya Ràdio a l´ambaixador de França a Barcelona. Preguntava: ¿Per quin motiu França ha decidit ara fer proves nuclears al Pacífic, exposant-se a un boicot de productes francesos en molts països? Resposta de l´ambaixador: Perquè d´aquí a pocs dies precisament estarem negociant amb els Estats Units sobre el tema del blat. Primer vaig pensar, què deuen tenir a veure les bombes amb el blat? Després, pensant-hi, ho vaig veure clar. En qualsevol negociació cal estar en igualtat de condicions amb l´adversari, en cas de no ser així tens totes les de perdre, encara que sigui amb el blat (en aquell temps hi havia en joc molts diners).

Per Catalunya negociar amb l´Estat Espanyol és com negociar entre la papereta i la porra i com que no estarem mai en el Congrés dels Diputats amb suficient majoria per assolir alguna cosa, caldrà buscar altres mitjans per contrarestar la prepotència i la revenja (que hi serà, no en tinc cap dubte) d´un Govern corrupte però que disposa d´unes estructures d´Estat que utilitzarà: fiscalia, judicatura, policia, exèrcit si cal i part de reconeixement exterior per voler-nos sotmesos (però pagant, això sí). Caldrà, crec, donar suport als qui amb valentia han donat la cara i fer que paguin, això sí, electoralment, els que han donat l´esquena a bona part del poble de Catalunya. Confio, espero i desitjo que en unes hipotètiques properes eleccions, siguin autonòmiques o en una Catalunya lliure, així sigui.



Espanya ha perdut Catalunya

Mateu Frigoler Teixidor canet d´adri

n Aquest passat 1 d´octubre ­passarà a la història com el dia que Espanya va perdre Catalunya. L´actuació del Govern espanyol massacrant el poble català ha provocat que el procés ja no ­tingui marxa enrere. Aquella banda de miserables dels «a por ellos» poden estar molt contents i satisfets. Centenars de ciutadans tant del sí com del no varen ser ­bàrbarament apalissats. Molts dels que varen sortir del bar a ­bramar i demanar sang i fetge, sabien molt bé que sense els milions de Catalu­nya ho tindrien molt ­magre, potser harien de tornar a ­treballar. Aquests dies els diaris ­andalusos ja parlen que perdre Catalunya seria un greu perjudici per al poble de les romerías, les ferias de Abril, los toros i los finitos con tapitas. «Joder compañeros, nos quitarán el PER y tendremos que volver al tajo. A por ellos»

Subvencions a milions que els guanyen els catalans i també els seus «paisanos» que viuen a Catalunya, i cada dia s´aixequen a les sis del matí per anar a la feina. Sí, senyors, Espanya ha perdut Catalunya i per als catalans l´Andalusia dels «Santos Inocentes» també. Aquells crits incitant a la violència han quedat ja per ­sempre gravats en el nostre cor. Tots el fills i nets que varen veure arribar a casa els pares i avis ensangonats sempre recordaran aquells incitadors andalusos i els repressors espanyols. Com deia aquell català renegat de l´Albiol, la festa s´ha acabat.