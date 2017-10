Sempre em va semblar una anomalia viure lluny del mar. No obstant això, he viscut a Madrid més de seixanta anys, experimentats com un parèntesi que segueix sense tancar-se. Podríem dir que tot el que he fet ha estat i continua sent provisional: una distracció de l´objectiu únic: el d´instal·lar-me a la costa. Vet aquí una provisionalitat fantàstica. Viure a Madrid m´ha obligat a transformar el durador en temporal. En altres paraules, he convertit el desordre en un mètode. Pot aconseguir-se si el desordre et resulta molt desestabilitzador. Des de petit, no he fet res més que combatre el caos. A casa érem nou germans, de manera que mai les cadires del menjador eren al seu lloc. Quan tornava de l´escola, m´afanyava a recol·locar-les al voltant de la taula de la manera més simètrica possible. Si es té en compte que jo era més baix que les cadires, es comprendrà l´esforç que implicava.

Aquí estic, en fi, com un boig obsessiu, recol·locant el món. L´ordre durava el que trigaven a arribar els meus germans per berenar. Però jo tornava a recompondre-ho tot amb una obstinació malaltissa. No podia abandonar-me al caos. Altrament, alguna cosa horrible passaria, ens succeiria. Ningú, a casa, era conscient que l´univers conservava el seu equilibri gràcies a mi. És possible que els planetes mantinguin les seves òrbites a causa de l´esforç de la gent que no trepitja les ratlles del terra del carrer, o que es renta les mans set vegades al dia.

Ara visc en el desordre. En un desordre sotmès a control, és cert, però que cada dia em guanya una batalla. Els llibres, per exemple, jeuen amuntegats, plens de pols, i potser de lepismes, per tots els racons del meu estudi. Cada vegada que començo una novel·la, em dic que me´n desprendré quan l´acabi. Però han passat ja tres o quatre novel·les des que vaig prendre la decisió i les piles, lluny de disminuir, han crescut. Sempre faig projectes de neteja per quan acabi la novel·la que tinc entre mans, però sempre els incompleixo. Me´n penedeixo, és clar, de manera que he convertit el penediment en el meu estat natural. Em penedeixo de viure a Madrid. És una anomalia. La pregunta és on moriré i si la meva mort la corregirà.