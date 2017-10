Adeu Espanya

f. xavier roca font palau-saverdera

Adeu Espanya és la frase més dita aquest dies, i la veritat no sé si cal afegir adeu Europa, el comportament dels dirigents europeus, és lamentable, acomodats a la seva poltrona, fan com tots el ineptes dirigents del Regne d´Espanya, i quan dic tots vull dir tots, tant els elegits com els imposats, sembla que només els interessa mantenir el seu estatus social i sobretot els privilegis que els comporta el seu càrrec, sense recordar que la seva funció és defensar i vetllar pel poble, i dic poble i no súbdits.



Per què no pertanyo a l´ICAG

luis carrillo

«Com és que no et col·legies a Girona?». «Que no estàs col·legiat aquí?». Preguntes recurrents a qui ha optat per incorporar-se a un altre Col·legi d´advocats. Pot resultar estrany, però vista la resposta de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Girona al ponderat article d´una magistrada local on relata el que ella va veure el dia 1, em queden clares tres coses:

1. Que és molt car pel que ofereix, almenys un 3% més que la mitjana dels col·legis espanyols.

2. Que es fiquen en política i no es dediquen a les qüestions pròpies del gremi, i els seus responsables –triats per altres menesters– ho fan sempre pel seu compte i menyspreant el dissident.

3. No saben Dret. Però el que es diu gens. Realitzen afirmacions que causarien afectuós rubor si les fes un amic, i que en el seu cas només generen menyspreu. No saben llegir les lleis, ignoren les resolucions judicials, fins i tot les emanades de tribunals catalans, desconeixen el més bàsic de l´ordenament, coses que sap un alumne de primer de llicenciatura, pensen que Espa­nya és un país de salvatges, tenen una supèrbia que els permet ignorar sense més el que reiteren centenars de juristes... Fa vergo­nya pensar que a Europa hi hagi alguna cosa així.



El Rei i el Govern tenen pendent dir una paraula molt senzilla: Perdó

marta pascual bancells girona

n Vaig anar a votar l´1-O. La primera imatge que vaig veure a les 10 era d´un amic que la policia cosia a cops de porra i el portaven a urgències.

És cert, no una pel·lícula. Durant la jornada n´hi va haver 840 més: coneguts, amics, persones, com vostè amb una dignitat. Anàvem a votar amb un paper a la mà, amb els fills.

Dimarts vàrem sortir tots al car­rer, alegres i alhora amb el cor trist per les víctimes que varen ser brutalment maltractades. No pot obviar-ho, no giri la cara a uns fets reals. Tots esperàvem a les nou de la nit el seu discurs. Quina sorpresa tan gran quan ni tan sols va fer menció a les víctimes de l´1-O. De veritat que li importem?

Si coneix els drets humans, sabrà que atemptar d´aquesta manera sobre nens i ancians, a més de ser covardia, està prohibit. Igual que tirar boles de goma. I ho han fet. Tenim un company lluitant per un ull que segurament perdrà.

De veritat que no ha passat res? No esperem que vingui a veure les víctimes, però si formem part els catalans d´Espanya, un gest de solidaritat per les víctimes seria necessari. Els catalans en som de solidaris. Ho hem demostrat milers i milers de persones al carrer compartint somriures, unitat i solidaritat en contra de la violència. I vostè també ho ha vist, és incomprensible que ho negui. Ara bé, si li sembla normal pegar d´aquesta manera a innocents al cap, si troba que està justificat, també justificarà les guerres, els atemptats de Barcelona, les matances de les Begues.

I si sota les porres hi hagués hagut els seus fills, la reina, o amics? Costa posar-se a la pell de l´altre però per alguna cosa vostè és el rei.

De veritat que tant vostè, com el Govern espanyol, deuen a tots els 840 ferits una paraula molt senzilla però difícil de dir: ­PERDÓ.



Sentit de l´humor

maria salip calvó girona

Boníssima la crònica del Sr. Albert Soler del dia 2-10-17, titulada «A mi que no em prenguin la c trencada». Té mes raó que un sant (tot i que de sant, crec no en té gaire).

A vegades estic en desacord amb els seus escrits, però en aquest cas ha retratat el penós escenari del nyap del referèndum amb un gran sentit de l´humor però afinant totalment en el punt de vista.