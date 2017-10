Fa pocs mesos que ha sortit el llibre de Josep Maria Gironella i Granés sobre Santa Maria de Vilabertran. La preservació del conjunt monumental que ha editat la Fundació Albert Tomàs i Bassols. El cos del llibre conté una aproximació ben documentada i ben construïda sobre l´evolució del coneixement d´aquesta canònica agustiniana. Un conjunt medieval fruit de successives actuacions i superposicions des dels orígens imprecisos al segle XI i el primer abat conegut Pere Rigald i la consagració de l´església l´any 1100, passant per la secularització de la canònica l´any 1592 i la seva transformació en una col·legiata de clergues, fins als efectes demolidors de la desamortització a partir de 1835.

Gironella destaca, com ho havien fet en el passat els diferents historiadors que havien tractat de Vilabertran, la presència al monestir d´una part de les despulles d´Alfons el Cast ( a finals del segle XII), el casament que s´hi celebrà el 1295 entre Jaume II i Blanca d´Anjou o el valor de la famosa Creu de Vilabertran de factura previsiblement associada a les grans obres d´argenteria del segle XIV de la Catedral de Girona. En relació a la Creu, Gironella accepta la filiació gironina però no es pot estar d´elucubrar hipòtesis al voltant d´altres tallers, escoles i artesans d´orfebreria a Castelló d´Empúries i el Rosselló i assenyala la mobilitat i transversalitat dels mestres orfebres de tot Europa a la recerca de clients.

Desfilen davant nostre Muntaner, Zurita, Pere de Marca, els autors de l´España Sagrada i el del Viaje literario, Pella i Forgas, Monsalvatge, Miret i Sans, Jaume Marquès, Antoni Pladevall i Josep M. Marquès, entre d´altres amb un bon coneixement de les fonts i dels documents. Precisament a partir de Josep M. Marquès Gironella fa una reivindicació dels fons documentals de Vilabertran que molts autors havien donat per desapareguts i que en realitat es poden reconstruir parcialment des de la Biblioteca de Catalunya (fons Miret i Sans) i els arxius de Girona on han anat a parar.

El nucli central del llibre aborda en quatre apartats la gestió pública del monument, el patronat de santa Maria de Vilabertran, l´adquisició del conjunt monumental i les obres de restauració. Completen el llibre un bon gruix de notes aclaridores i una completa bibliografía que només és una llàstima que no hagi pogut incorporar l´edició del llibre sobre Manuel Brunet, que cita a partir de la tesi doctoral, de Francesc Montero, la tesi d´Alfons Martínez sobre l´arquitecte Roca i Bros i alguns treballs recents sobre Joan Subias Galter.

Els quatre apartats ajuden a delimitar els aspectes que s´hi volen tractar però és del tot evident que se´n podria fer també una lectura integrada atesa la simultaneitat en el temps d´accions diverses de cadascun dels apartats. Subratllem però uns fets essencials: la definitiva liquidació de la col.legiata a finals del segle XIX i les vendes ocasionades per la desamortització van convertir l´enorme conjunt monumental en un mosaic fragmentari de propietats i usos. Des d´usos agrícoles a la planta baixa i al claustre, passant per habitatges diversos o finalment arribant a la incúria i a l´abandonament més absoluts al Palau de l´Abat.

És a partir d´aquesta realitat que des dels anys trenta del segle XX i fins als primers anys del segle XXI les administracions públiques i el Patronat van tractar de recomposar el trencaclosques registral i tornar la unitat al conjunt monumental. Peça a peça, casa a casa, primer Joan Subias per compte de la Diputació i després la Diputació, el Patronat i la Generalitat han anat comprant-les com una condició necessària per a dur a terme amb llibertat i de forma adequada els treballs de restauració.

Com no podia ser d´altra manera, Gironella subratlla el caràcter pioner de les accions dutes a terme des de la Diputació de Girona i des de la Comissaria de la Generalitat a Girona per Joan Subias i Galter. El programa de Subias era molt clar: assolir la declaració de Monument Nacional, com així va ser l´any 1930, comprar i restaurar. Subias tenia al cap en els anys trenta la idea de convertir Vilabertran en un gran arxiu comarcal i popular de l´Empordà; sabia que sense un motor clar i un objectiu definit seria més difícil de completar la tasca que es proposava. No va poder ser i en bona mesura aquesta va ser la raó per la qual la compra i la restauració de Vilabertran s´anés arrossegant pesarosament al llarg de tot el segle XX i els primers anys del XXI quan encara queda molta feina per fer. Cal remarcar això sí la pròpia acció restauradora del patronat, de la Dirección General de Bellas Artes a través d´Alejandro Ferrant i Miquel Oliva i més recentment de la Generalitat.

Un capítol a part mereix el Patronat. En realitat tres patronats: un de 1945 amb estatuts i impuls eclesiàstic i presidència del bisbe, un segon de 1975 amb estatuts de legislació civil i que va impulsar compres i restauració i en el qual Albert Tomàs va exercir la Presidència i un tercer el 1983 ja sota el control de la Generalitat de ­Catalunya i amb una vida efímera perquè la mateixa Generalitat el va acabar extingint.

Albert Tomàs fa una presentació, Antoni Pladevall el pròleg i Gironella abans del cos del llibre escriu una introducció.

Tomàs i Gironella es planyen que Vilabertran és un monument poc visitat i mal conegut. Albert Tomàs és més punyent i es dol que des de l´àmbit de la Generalitat no hi hagi hagut i no hi hagi encara un pla sistemàtic i perioditzat d´inversions que culmini la total restauració del conjunt amb la plena incorporació de les dependències del Palau de l´Abat. Seria injust no reconèixer que s´ha fet molta feina, però fa patir adonar-nos que encara en queda molta per fer i que no s´acaba de veure encara el final de la necessària restauració i menys encara es veu un pla establert d´usos del monestir que el puguin situar en els circuits i les rutes del turisme i el lleure culturals. Tomàs apunta a la idea d´un possible centre d´interpretació del romànic empordanès, una mena de porta d´entrada per Sant Quirze de Colera i Sant Pere de Roda. És un bon camí.