Sobre els poders legítims

Després que el cap de l´Estat hagi acusat el govern de Catalunya d´haver-se posat fora de la llei ja només queda esperar que el govern de Rajoy prengui mesures per restaurar l´ordre constitucional. Les paraules del Rei no permeten cap altra interpretació. «És responsabilitat dels legítims poders de l´Estat assegurar-ho», va dir en el seu missatge. Ara bé, quins són aquests «legítims poders»? La resposta se la sap de memòria qualsevol escolar mitjanament espavilat: el Legislatiu, l´Executiu i el Judicial. Després hi ha l´anomenat «quart poder», que són els mitjans de comunicació i l´Església Catòlica que, tot i que no té l´enorme poder de la dictadura, alguna influència li queda encara. Però, al marge d´aquesta classificació formal, encara hi ha més poders. I no menys importants.

En primer lloc el financer. I després l´Exèrcit, al qual la Constitució Espanyola en el seu article 8 encomana «la missió de garantir la sobirania i independència d´Espanya, defensar la seva integritat territorial i l´ordenament constitucional». Un article que és transcripció gairebé literal de l´article 38 de la Llei Orgànica de l´Estat franquista. Fet aquest elemental recordatori, ara només queda especular sobre com reaccionaran cadascun d´aquests poders, i el que és més important, si actuaran de forma coordinada. Tasca complexa.

Al Legislatiu l´embolic és considerable. La direcció del PSOE ha sol·licitat la reprovació de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, mentre destacats militants li demanen que doni suport al Govern del PP atesa la gravetat del problema i deixi els retrets i les ofertes de diàleg per a un altre moment. Per complicar encara més les coses, des de Podem es demana una República per a tot el país i el PNB aprofita per reclamar educadament nous avantatges.

A l´Executiu, en canvi, no hi ha dissidència i tot queda en mans de Rajoy que, com sempre, oculta les bases i esgota els terminis per a desesperació dels seus partidaris. Pel que fa al Judicial, el ritme de la intervenció és obligadament més pausat encara que ja van quedant atrapats en la teranyina de les seves resolucions alguns dels independentistes més notables.

I dels altres poders, què se´n sap? Respecte dels mitjans res de nou que ens pugui sorprendre gaire. A l´aristocràtic propietari d´un influent diari barceloní alguns li han recordat els seus passats entusiasmes franquistes, i al senyor Roures, important accionista de Mediapro, ens el presenten com un rediviu Feltrinelli, aquell ric editor italià esquerrà que va morir en explotar-li una bomba quan preparava un atemptat terrorista. Pel que fa a l´Església, després d´aquelles proclames sobiranistes de centenars de capellans catalans s´espera amb expectació el seu rumorejat oferiment com a intermediària d´un hipotètic diàleg entre el govern de l´Estat i el de la comunitat autònoma sediciosa. Del poder financer (que ja alerta de deslocalitzacions a Catalunya) ja en parlarem un altre dia.