Dimarts va parlar el Rei i ens va fúmer uns quants crits. Ens va fúmer els mateixos crits que ens engalten tots els ministres del PP, diputats del PSOE, de Cs... Neguen la realitat, la distorsionen i menteixen. Si només fos una estratègia política seria lamentable, però és que els fiscals són sempre seus i molts jutges, també. S´estan carregant la seva democràcia.

Ara som on Espanya (l´Estat) fa segles que somia que estem. Fa anys que ens insulten, ens menystenen i ens buiden les ­butxaques mentre ens titllen de separatistes i, per fi, els acontentarem. Ho hem intentat molts cops. Els catalans som lents. Ja hi estic d´acord. No som de rampells. Més aviat ho rumiem tot massa, i abans de prendre una decisió ens critiquem i etc. Però hem arribat al segle XXI i hi hem arribat units i amb una idea clara.

Marxem perquè resulta que tot el sistema ens expulsa: el Rei ens deixa clar que no existim i ens agredeix verbalment. No hi ha hagut referèndum, no hi ha hagut policies colpejant ciutadans i no hi ha hagut ferits. Són els nostres ferits, no els seus. No regna per a nosaltres. La justícia també sol ser de part i si algun jutge discrepa, el criden immediatament a declarar. El TC no cal ni esmentar-lo. Pensem com s´ho fa l´Estat per tenir adhesions d´aquesta mena, que violenten la seva pròpia legislació. Per això acusen el major Trapero de sedició per mantenir en ordre una manifestació. I esperin. Ja es veu que l´ordre l´1-O no era només endur-se les urnes, era apallissar-nos per atemorir-nos.

Trump viu molt lluny de Catalunya, però ja tenia clar que votaríem. Ens coneix millor que Rajoy. La premsa internacional s´ha fet ressò de tot. I ara les opinions es mouen a gran velocitat. A l´aguait, doncs.