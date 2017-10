Les pors i els dubtes

6 de setembre de 2017. La data on tot es desencadena. El dia en el qual el «procés» fa un tomb i es posa sobre el paper allò que s´havia estat preparant els darrers cinc anys. El Govern de la Generalitat decideix fer un pas endavant aprovant les lleis del Referèndum i de la Transitorietat i llançant un missatge clar: iniciem la desconnexió. És en aquell moment on tot es precipita a velocitat de vertigen: intervenció a Economia, detencions d´alts càrrecs, mobilitzacions al carrer, desplegament massiu de policies nacionals i guàrdies civils, jornada de votacions, violència policial, aturada general, missatge del Rei i marxa de grans empreses. Ahir érem 6 d´octubre. Ha passat només un mes i estem en una situació inèdita que ningú sap com acabarà. Es declararà la DUI? I si és així, com serà? Exprés o a ralentí? Aplicarà mesures el govern espanyol? Quines i com? Ara es parla de mediació, una paraula que encara no havia aparegut entre les moltes que ha adoptat el procés en tots aquests anys. I ha sorgit perquè estem començant a tastar alguna d´aquelles coses que ens havien dit que no passarien mai i estan passant. Banc Sabadell, CaixaBank, Gas Natural... La por i la incertesa a allò que vindrà fan que molts que fa quatre dies tenien clar que s´havia de declarar la independència, ara comencen a dubtar.