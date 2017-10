Per què?

Juan Carlos Cebrian estocolm

Voldria saber la raó de per què jo no vaig poder votar el diumenge. Han sigut les primeres votacions que a nosaltres, que vivim fora de Catalunya, se´ns va discriminar. Que passeu un bon dia.



Rodes punxades

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

La matinada del dimarts al dimecres s´han punxat un munt de rodes de cotxes dels municipis de Verges, Medinyà, Sarrià de Ter i Girona. Els més perjudicats han estat tots els veïns de Verges que tenien el cotxe al carrer. Cotxes amb dues, tres o quatre rodes punxades.

El dia 1 d´octubre a Verges es va mirar de no facilitar l´entrada al poble per poder tenir un referèndum sense problemes. El dia 3 d´octubre es va aturar el trànsit per les quatre carreteres que hi creuen. Molts altres municipis també van fer barricades per evitar el pas d´aquells que volien interrompre el referèndum, així com també van tallar carreteres pel motiu de l´aturada de país, però això no justifica, ni això ni res, que s´hagi dut a terme un acte com aquest.

Hi ha tallers que s´han ofert per reparar els pneumàtics de forma gratuïta, alhora que els ajuntaments estan ajudant a posar les denúncies als Mossos. Mentrestant s´intenta saber qui n´ha estat l´autor amb l´ajuda de les imatges gravades per càmeres.



La DUI és la fi de l´esclavitud

Enric Carcereny Beltran lloret de mar

Sols amb la declaració de la DUI, Catalunya pot ser un país lliure i transformar totes les administracions de manera modèlica i ser un mirall per a València i les Balears. El govern espanyol ja no recorda la història de Cuba. Aleshores actuava de la mateixa manera d´ara. Quan el tracte als esclaus va arribar a ser tan escandalós i sagnant, Espanya va fer un estatut especial per protegir els africans i millorar les seves condicions de vida. Poc temps després es va veure que no va servir de res, perquè el maltracte i la violència van continuar igual, fet que va provocar la sublevació dels cubans i assolir la independència. Si avui Catalunya està a la porta de la llibertat és gràcies als vots de tots els que volem canviar el país. Però cal recordar que els primers que han de creure en la democràcia, i que defensen amb fermesa, són els partits polítics, quan hi ha eleccions. El gran argument és que el vot és el valor suprem de la democràcia, encara que, de portes endins, els mateixos partits no fan servir el vot. El que fan servir la gran majoria és el «parentesc», els «favors pendents», «les comissions per aconseguir certes obres», etc. Si algun dia fa falta, parlaré més clar i de manera fefaent. Europa, també defensa la democràcia, quan li convé. Alguns parlamentaris segur que defensen Espanya, perquè saben que si ara ja està en fallida, quan Catalunya marxi aquesta serà molt més grossa i no saben com cobraran l´enorme deute espanyol. Crec que són unes 60 sentències del Tribunal d´Estrasburg que Espanya no acata ni compleix. En canvi molts sí defensen la violència contra els votants catalans. O sigui, un comportament «exemplar». Hem de pensar que si Europa no es reforma i es posa les piles, Catalunya pot anar a l´EFTA (Associació de lliure comerç), que té un mercat molt dinàmic, baixa taxa d´atur, el millor índex de creixement del producte interior brut (PIB), inflació controlada i també participa en el comerç amb la Unió Europea. Crec que tots ens hem de felicitar per la fermesa del nostre Govern. Salut i República!



El sector est ja ho és, d´independent

Miguel ángel García Jiménez GIRONA

He trobat gent que s´ha escandalitzat dels successos que el diumenge van succeir al sector est. Sí, alguns podran dir que van exercir el seu «dret a treure urnes» (per la controvèrsia del moment), però no amb violència, la violència mai és el medi, ni verbal ni física. Dit això, la gent que s´ha escandalitzat no l´he entès.

No entenc que després de 40 anys amb un gueto creixent, amb una societat cada cop amb polítiques més socials (en alguns aspectes) no es comenci a mirar cap a l´est i intentar resoldre el seu problema. No s´entén que una Girona que creix per tots els cantons, cau pel seu costat dret. Els que diumenge us va escandalitzar aquests fets no són fruit de salvatges, delinqüents o les bajanades que s´hagi pogut escoltar. Té l´arrel de la política destructiva del sector que ha portat a terme un Ajuntament incapaç de posar fil a l´agulla al problema, hem de recordar que és dels pocs sectors que té tots els serveis possibles per tal que no s´hagi de «mesclar» amb la Girona que enamora, amb la Girona que està al davant dels col·legis electorals aguantant garrotades. I ara ens sobta que en comptes d´aguantar garrotades –o no– les donessin. No, no els defenso –com he dit–, però tampoc defenso les polítiques que ens hi han dut a aquest extrem. El sector est ja fa anys que és independent, i ja no se´n vol sentir a parlar de política, ni de Catalunya ni d´Espanya, això ja és la república independent del sector est, i s´ha permès amb el patrocini de l´ajuntament i el beneplàcit dels que el diumenge es ruboritzaven de la notícia a Girona i també dels que diumenge i dilluns feien eco i donaven nom al sector. Ara no us escandalitzeu, això ja es veia a venir.