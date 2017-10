S'ha acabat l'aventura

Més alt, potser sí. Més clar, no. Estats i institucions de la Unió Europea han explicat que fora de la llei no hi ha negociació ni sortida. I sols en el marc del seu respecte, diàleg i negociació.

No mediació, perquè la Generalitat forma part d´Espanya. Els resultats de la consulta de l´1 d´octubre, sense garanties ni transparència, amb senyals sospitoses de resultats cuinats, amb una participació –diuen– de menys del 43% i el 37% del cens per a la independència, no justifiquen cap anàlisi que no sigui la constatació que són quasi tants com fa un parell d´anys.

Hi ha una majoria de catalans que donen l´esquena a la iniciativa i una sòlida minoria que li dona suport.

Les mobilitzacions de diumenge i dimarts passats generaren violència. Tothom condemna la policial i la gent sensata no aprova obstruir el pas als agents de la justícia, els insults d´assassins, fills de puta i cabrons a la policia o l´assetjament escolar dels seus fills. A l´escola de Vila-roja, els activistes de la taula foren expulsats pels veïns. Al Pont Major, els Mossos els protegiren dels que també els volien expulsar. És l´esquerda social. No es pacífic encerclar comissaries ni habitatges de les forces d´ordre públic. Com no ho és afirmar, com l´alcalde de Verges, que els uniformats de dia, de nit els punxen les rodes.

La violència genera violència. I por. Sobretot del diner. Que fuig. Fugint el diner, se´n va la feina i s´instal·la la incertesa. Bancs i empreses se´n van i s´acaba l´aventura.

Tot plegat ho entenen els convergents al darrer Consell Nacional i, en paraules d´Artur Mas, Catalunya no està prou madura per ser independent.

Amb Artur Mas sempre he tingut dos enigmes. Per què els periodistes li pregunten per res que no siguin les trames del 3% de CDC? Segon, després de la presa de pèl de fer creure que la independència era bufar i fer ampolles, cosa d´astúcia, com és que els independentistes, quan el veuen, no li fan una immensa botifarra?

Ja no cal preocupar-se per DUI, 155 o eleccions. Els moviments estaven previstos. Els Comuns substitueixen la CUP per si de cas, i convergents i PP parlen d´amagat i fan gestos conciliadors en públic. Faran molta comèdia, però desinflen el globus.