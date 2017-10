Cohesió, estratègia I valor de marca del turisme

En els darrers dos anys les xifres de turistes a Catalunya i a la demarcació de Girona han repuntat considerablement, després de deixar enrere un període d´estancament econòmic en què entre les poques indústries del país que funcionaven hi havia la indústria turística. El 2016, per primera vegada, la demarcació de Girona va superar la xifra de cinc milions de turistes internacionals. Pel que fa al nombre de turistes procedents de l´Estat espanyol, el 2016 es van incrementar un 3% com a conseqüència de la progressiva recuperació econòmica de la població i de la proliferació en el mercat ­turístic català de nous i innovadors productes turístics de més qualitat, enfocats a atendre les necessitats específiques dels viatgers.

En al·lusió a l´article «Errors i disputes turístiques» de Pau Morata, publicat al Diari de Girona el proppassat 29 de setembre, en què es qüestiona l´eficiència de les actuacions promocionals del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona dirigides al mercat espanyol, aprofitem per fer corporativisme i desgranar l´àmbit d´accions diverses que han generat un retorn positiu per a les destinacions gironines. De la seixantena d´actuacions que hem dut a terme enguany a les principals zones emissores de turisme espanyol per a la demarcació de Girona, en unes ocasions ens hem dirigit al públic final i, en d´altres, hem presentat a assessors, programadors i venedors de viatges, i a mitjans de comunicació de Madrid, Bilbao, Pamplona, Sant Sebastià, Màlaga, Múrcia, Alacant i València la diversitat de destinacions i productes turístics de la demarcació gironina segregada per àmbits: cultura i identitat, enogastronomia, unique-premium, activitats de turisme actiu i natura, turisme de negocis, turisme esportiu, golf, salut i benestar. Alhora, hem organitzat més d´una vintena de viatges al nostre territori per a agents, periodistes i creadors de continguts digitals amb la finalitat de donar-los a conèixer la destinació in situ, i hem dut a terme campanyes de comunicació en mitjans tradicionals i digitals. És important afegir que totes les actuacions realitzades pel Patronat de Turisme han estat aprovades per les 850 entitats i empreses associades als deu clubs de màrqueting de producte, i pel consell assessor general format per totes les federacions, associacions i gremis sectorials del territori, sense excepció; un model que desconeixem si existeix en cap altra organització de promoció turística.

Per això, considerem que culpar les entitats de promoció turística del lleu descens en la xifra de visitants espanyols en el mes d´agost a la demarcació de Girona és, com a mínim, precipitat, sobretot si tenim en compte que s´han reconduït i modernitzat les estratègies de promoció i divulgació de les marques i productes del territori, i que estem assistint a una fase de creixement turístic general. Les previsions pel que fa al nombre de turistes que ens visitaran aquest any es troben al voltant de les mateixes xifres d´anys anteriors; o sigui, el creixement s´acosta al 5 %, igual que el nombre de pernoctacions. Al Patronat de Turisme prestem atenció a les tendències i canvis dels mercats, i actuem en funció de la seva evolució.

Parla el senyor Morata al seu article d´una promoció «feta amb desgana, rutinària o desenfocada», de manera que demostra un gran desconeixement dels professionals que componen l´equip humà de l´entitat que dirigeixo. Per això, el convido a visitar-nos quan vulgui: l´equip de màrqueting del Patronat, i jo mateix, li explicarem amb detall el nostre model promocional.

Per acabar, des del Patronat de Turisme volem agrair l´interès que manifesten habitualment diversos fòrum professionals i universitats d´àmbit estatal i internacional en relació amb les estratègies promocionals que impulsem des d´aquesta entitat. Així mateix, internament valorem el premi que ha obtingut recentment el Patronat a Sant Petersburg, a Rússia, per l´acció promocional #EuroFoodTrip, que ha estat designada com la Campanya de Màrqueting Líder d´Europa 2017 per l´organització World Travel Awards.