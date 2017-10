Declaració suspesa

El procés continua. En una nova giragonsa del full de ruta, el president Puigdemont ha suspès una declaració d´independència que no s´ha produït. Ha desobeït la llei del referèndum redactada i aprovada per la majoria independentista davant la impossibilitat de fer efectiu el resultat del referèndum d´independència. No se sap ben bé què va vol dir el president de la Generalitat quan afirma que assumeix el mandat del poble expressat a les urnes, però queda clar que no considera que l´obligui de la mateixa manera com sí que creu que ho va fer el resultat de les eleccions al Parlament. El to i el contingut del discurs de Puigdemont posa molt difícil a l´Estat respondre per la via administrativa o judicial i deixa simbòlicament la pilota a la teulada del Govern d´Espanya. Hi ha marge per a la mediació que reclama la Generalitat per solucionar el conflicte? Serà impossible sense establir un marc de discussió que vagi més enllà de discutir com es fa efectiva una independència que es basa en un procés electoral que no reconeix ningú a la comunitat internacional. Si l´Estat no comet l´error de respondre desproporcionadament a un discurs retòric la flama s´anirà apagant i el desencís pot deixar un regust amarg a l´últim tram del procés.