Volem ser un país europeu i modern. Almenys així ho diuen però resulta que quan ens volem igualar amb els europeus del nord no en sabem. Si alguna cosa caracteritza els ciutadans europeus del nord són els horaris. Fa uns mesos el Govern català va iniciar un projecte de reforma horària i concialició laboral i familiar. Només paraules perquè no és precisament l´administració qui predica amb l´exemple. Només com a forma de detall. El 10 de setembre passat l´acte institucional de la Diada es va celebrar a les 10 de la nit al Born. A Europa, ja pràcticament tothom dormia. El que havia ser l´històric ple de la declaració de la independència de dimarts passat es va convocar a les 6 de la tarda. Alguns partits de futbol es continuen posant a les deu de la nit i, en el cas de la Supercopa d´Espanya, fins i tot a les 11. Això no són evidentment horaris d´Europa. Queda molt lluny del que hauria de ser racional. Els únics que han fet passos en aquest sentit han estat les empreses privades. Sempre passant per davant de l´administració. A Girona, la Llibreria 22 i Temporada Alta han decidit avançar els horaris de les presentacions de llibres i les representacions teatrals. La gent ho agraeix sincerament. Ara només faltaria que si volem ser un país modern també ho fóssim amb els horaris.