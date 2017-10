Feina per a Inés Arrimadas

Miquel borrell sabater santa coloma de farners

La política demagoga Inés Arrimadas denuncià a la Fiscalia de Menors el fet que milers de pares portessin els seus fills a les manifestacions pacífiques i referèndum succeïts a Catalunya les passades setmanes. Utilització dels menors per a fins poc clars. Emplaço, demano, prego, exigeixo a Inés Arrimadas que denunciï a la mateixa Fiscalia la utilització que el meu ex-rei Felip i la seva dona Letizia han realitzat aquest 12 d´octubre de les seves filles, menors d´edat, exhibint-les en la parafernàlia militar d´un desfile ple de canons, fusells, metralladores, míssils i cabra legionària inclosa, o sigui, una apologia del terrorisme i la violència no apta per a menors. S´atrevirà, demagoga Inés? O els nens catalans són diferents que les infantes reials?



Democràcia?

Joan Ruiz figueres

Hi ha un refrany castellà molt adient: «Dime de qué presumes y te diré de qué careces». L´independentisme català s´omple la boca de la paraula democràcia quan la realitat és tot el contrari. Democràcia és vulnerar les lleis vigents? Democràcia és saltar-se les normes del Parlament i arraconar l´oposició? Democràcia és convocar un pseudoreferèndum sense garanties, sense cens, amb afins a les meses i sense Junta Electoral? Democràcia és escoltar un exconseller de la Generalitat dient que «hem d´afinar els resultats»? Democràcia és voler declarar la independència amb només un 38% del cens a favor? Observin una mica més enllà del seu món endogàmic i veuran que aquests processos només se celebren en països autoritaris. Fins i tot els de Veneçuela, que ja és dir, tenen més garanties. Déu nos en guard que algun dia aquesta tropa, que no té cap respecte per l´Estat de Dret, pilar fonamental en una societat democràtica, tingués el poder de controlar un Estat!

Algun dia algú haurà de posar seny i dir: «Ho sentim. Us hem enganyat».



Juguem bé la partida

Lluís Vilà La Bisbal d´Empordà

Després de veure els lamentables fets succeïts l´1 d´octubre només queda esperar quin és el següent moviment en el taulell d´escacs. Un cop vista la reacció d´immobilisme per part de la Unió Europea, és facil intuir que no interessa una independència de Catalunya des de qualsevol punt de vista, deixar aquesta partida d´escacs en taules potser convé a totes les parts a l´espera de futures partides en millors condicions de joc. De vegades pactar una partida a unes taules en escacs és convenient, aquí del que es tracta en primer lloc és que no prengui mal ningú, o no? No és qüestió de por o valentia, sinó d´intel·ligència i paciència, o no? Els espanyols no volen que Catalunya marxi d´Espanya, és normal i no cal repetir els motius pels quals això és així; però també, i mentre no es demostri el contrari mitjantçant una votació, s´ha d´interpretar que una gran majoria de catalans volen marxar d´Espanya pels motius diversos que tothom sap, també carregats de leigitimitat per expressar- ho i que el món se´n faci ressò.

Com a català, demanaria seny a totes les parts implicades i principalment a les compromeses, en primer lloc perquè no es tornin a veure escenes no desitjables o pitjors, en segon lloc perquè la força del poble català es fonamenta en el pacifisme i la democràcia, mai ha de caure en la provocació i la visceralitat, perquè estic convençut que en un moment o un altre Catalunya i Espanya es veuran obligats a acordar un referèndum pactat, perquè no quedarà una altra sortida excepte que no es tiri per una altra via com una confederació d´estats. Jo demanaria pel bé de tots calma, i juguem la partida amb calma i en pau, sense provocar la violència que alguns desitgen justificar, en escacs no hi ha violència, guanya el que sap moure millor les seves figures i qui sap provocar més errades al contrari, però sense haver de patir violència i contenint les emocions. Ja se sap que quan es parla d´emocions i sentiments poca cosa hi ha a dir, és una qüestió innegociable. Per acabar, a mi que no em toquin Catalunya i els catalans perquè passi el que passi som els millors del món. És la meva modesta opinió, disculpeu-me si no agrada a tothom.



Sol davant del demà

Lluís Torner i Callicó girona

No ens digueu per què, però avui, de sobte, se´ns ha aparegut l´argument d´un western, Sol davant el perill, que a la nostra jovenesa va tenir un èxit espectacular, pel seu contingut psicològic, que ens feia restar atrapats, amb el cor encongit, fins al final de la pel·lícula. Als espectadors –malgrat que totes les de «l´oeste» sempre solien acabar bé– aquesta ens feia restar pendents i intranquils, fins al darrer instant.

Bé! Pensem que la majoria de la gent que llegeixi aquest senzill comentari, ja sabrà a què ens referim. En ell ens imaginem la imatge del President Puigdemont que –malgrat la gent que té al seu costat– ha de prendre una ben difícil decisió, amb relació a la que ell pretén, enfront dels que li´n demanen una altra, de ben diferent, la qual cosa depèn d´ell, bàsicament.

Davant els advertiments i fins i tot les velades amenaces, que li cal mesurar, amb relació als fets que se´n poden derivar, l´hi posen molt complicat. Tot i saber que té molta gent al costat i al darrere, que el recolzem, no voldríem pas estar al seu lloc.

Admirem la seva gran enteresa, i per això li desitgem, i alhora ens desitgem a tots, que la decisió que prengui, enfront de l´atzucac que té al seu davant, sigui la millor per a tothom.

Que Déu l´il·lumini i l´ajudi en aquests instants tan delicats.



Catalunya i la democràcia

Francesc A. Picas la jonquera

En el segle dinovè, les armes dominaven en els governs d´Europa. En el segle vint-i-u la democràcia regeix en totes les nacions.

Milers de catalans que es diuen catalans-espanyols estan conformes que Catalunya sigui governada sota les lleis espanyoles, però més de dos milions de catalans-catalans aspiren que Catalunya sigui un estat independent.

Democràticament, Espanya ha d´acceptar la voluntat de la majoria dels catalans, d´acord amb les normes democràtiques europees. La minoria de catalans-espanyols ha d´acceptar pacíficament la voluntat majoritària.

Espanya, democràticament, haurà de reestructurar la Constitució en tot el que fa referència a Catalunya, d´acord amb la voluntat de la majoria dels catalans.

Catalunya era un tall lliure de la Península Ibèrica, inserida forçosament a Castella, després de la guerra de 1714.