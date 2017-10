S'acaba el bròquil. A Carles Puigdemont li queden dos dies per exercir el dret a decidir que tant reclama. Dilluns ha d´haver aclarit al Govern espanyol què va fer al Parlament dimarts passat. Si independència declarada i suspesa; si declarada, suspesa i després signada en un paper o si, directament, no declarada. Ha de triar si passa als annals de «l´èpica catalana» (el discurs polític de Marta Madrenas és digne d´estudi; Claire Underwood ha fet molt de mal) com el messies irresponsable de la secessió a la brava o com el Judes assenyat de la causa arrauxada.

Triï el que triï, d´independència no n´hi haurà; ni a les bones, ni a les males. Madrid ho ha deixat ben clar; la Unió Europea, Emmanuel Macron –que segons Elle s´ha gastat 26.000 euros en maquillatge en pocs mesos per sortir ­guapo a la televisió– i Angela Merkel, també. L´ANC, amb el líder Jordi Sànchez acusat de sedició, colla per la trencadissa (Sànchez sap que pot acabar pitjor que Artur Mas, a la ruïna i a la presó, on potser podrà jugar a la botifarra amb l´inseparable Jordi Cuixart d´Òmnium). La CUP, abraçada al neoliberalisme amb l´excusa de la pàtria –recordin la tendra escena del 9-N de 2014 protagonitzada per David Fernández i Mas–, entra en còlera. Fins ara la bandera els ha tapat les vergo­nyes; però els l´han presa i han quedat amb el cul a l´aire.

Els anticapitalistes, antisistema, «antitot» han fet un gran paper... d´estrassa. Oriol Junqueras roman a l´aguait, com la guineu que es disposa a arrasar el galliner. I el PDeCAT ha fet un «aprofitament demagògic de les aspiracions del poble per obtenir un benefici», aquesta és la definició que fa el diccionari de l´Institut d´Estudis Catalans (IEC) de populisme (Javier Cercas, el dimoni dels patriotes, en això té més raó que un sant). Però se´ls acaba la bicoca: de tan xuclar-la, han deixat la mamella de l´estelada eixuta.

El (de)mèrit del procés ha estat trinxar-ho tot; deixar mig país dient pestes de l´altre mig. Èpic, de tan estúpid.