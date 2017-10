L'aeroport torna a remuntar

Després d´assolir el sostre de 5,5 milions de passatgers l´any 2008, en què es va convertir en el novè amb més trànsit d´Espanya, l´aeroport de Girona va iniciar un progressiu descens fins a tocar fons l´any passat amb 1.664.763 usuaris. Bàsicament, per tres causes: 1. La crisi econòmica; 2. El trencament del conveni amb la Generalitat; 3. La irrupció de Ryanair, la compa­nyia que havia provocat l´enlairament de l´aeròdrom gironí, a l´aeroport de Barcelona. El descens més important es va registrar l´any 2011, quan va passar de 4.863.785 passatgers a 3.007.649. De cop i volta, Girona va perdre vols i va deixar d´estar connectada amb els aeroports de les principals ciutats europees. Ryanair havia agafat Girona com a pista alternativa de Barcelona fins que anar al Prat li va sortir a compte per una política de taxes que beneficiava les principals instal·lacions de l´Estat. Vist amb perspectiva, aquells anys que es van superar els cinc milions de passatgers van ser un període irreal. Barcelona, amb el seu afany de competir amb Madrid, mai ha tingut voluntat de cedir avions i passatgers als aeroports de Girona i Reus. De menystenir les companyies de baix cost, ha passat a convertir-se en el seu major receptor. En aquests últims anys, l´aeroport de Girona ha tocat de peus a terra. I analitzant-ho desapassionadament, no hem de menystenir el panorama actual de l´aeroport. Durant els seus cinquanta anys de vida, que es van complir el passat mes d´abril, ha travessat moltes vicissitus, amb períodes millors i pitjors. Després d´uns bons inicis superant ben aviat el milió de passatgers anuals, va viure una profunda crisi a finals del segle passat i els primers anys de l´actual amb xifres anuals que superaven per ben poc el mig milió de passatgers. Actualment, Ryanair, la principal companyia que opera en les seves instal·lacions, disposarà de 49 rutes (dues més que enguany) a setze països diferents. Queda, això sí, força coix l´hivern amb només 9 rutes i 27 vols, però no podem ignorar que la principal destinació dels usuaris de l´aeroport és la Costa Brava i la temporada turística del nostre litoral és eminentment estacional, tant pel clima com perquè la majoria d´hotels, llevat de Lloret de Mar, tanquen a l´hivern. També cal tenir present l´aposta que ha fet la companyia Jet2 amb sis rutes a ciutats de les illes britàniques. Si mirem l´ampolla mig plena, veurem que enguany entre gener i setembre han passat quasi 1,7 milions de passatgers, prop d´un 20% més que l´any passat. I que, per tant, se superarà àmpliament el nombre d´usuaris de 2016. Tots voldríem un aeroport més potent, tant pel turisme com per les necessitats de les mateixes empreses gironines, però no està gens malament. La tendència negativa ja s´ha invertit.