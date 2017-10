Estat de benestar

Com expliquen les organitzacions de turisme i hostaleria de la Costa Brava, els índexs d'ocupació del sector durant aquest pont són positius, però es comença a notar la situació política en la xifra de visitants, com també influeix en l'economia productiva el trasllat, com una taca d'oli, del nostre sector empresarial.

Cal que continuem sent punters en turisme, sector clau per l'economia de la Selva Marítima o la costa del Baix Empordà, com a activador econòmic del Gironès, i augmentar les xifres a l'Alt Empordà. Dins del diàleg polític que necessitem per trobar una solució al bloqueig, cal que els nostres representants considerin el federalisme com un valor de trobada, perquè enforteix i no ens allunya. També una nova convocatòria electoral. Que no mirem cap a estats fallits que no són exemple de res, excepte de fracassos col·lectius, com és Kosovo, controlat per màfies internacionals, i que ho fem pels territoris que tenen èxit en l'aspecte humà i empresarial. No tenim petroli com Noruega, Kuwait o els Emirats Àrabs; tampoc tenim gas com pot ser Brunei; ni som centres financers com Luxemburg o Singapur. Però com Itàlia, França o Dubai, som una potència turística, i afegim una imatge de país amb ofertes culturals i històriques de primer nivell, amb gastronomia puntera i un potencial turístic mundial que cal cuidar, i tractar que no quedi tocat per la paràlisi política, que ens fa mal i ens pot empobrir a tots, independentment de la ideologia que defensem i com pensem.