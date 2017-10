També és l'economia

Demà expira el termini que el govern d'Espanya ha donat al president de la Generalitat perquè aclareixi si hi ha hagut declaració d'independència. Si no hi ha resposta es continuarà amb l'aplicació de l'article 155 i, per tant, s'actuarà com si s'hagués produït la DUI. O sigui que si el president Puigdemont vol evitar que s'intervingui l'autonomia només li serveix reconèixer que no va aplicar el que preveu la llei del referèndum. Un reconeixement que, de produir-se, l'haurien de seguir des de la presó de Soto del Real els presidents de l'ANC i d'Òmnium. No hi haurà rectificació. I cada cop sembla més probable que, si els efectes han de ser els mateixos, hi hagi una veritable declaració d'independència. Ho va advertir ahir el grup parlamentari de la CUP després d'una intensa jornada. Avui hi ha convocat un Consell Nacional del PDeCAT. A l'horitzó hi ha la convocatòria d'un ple del Parlament. Abans, aquest dissabte, la mobilització tornarà al carrer amb una manifestació a Barcelona que es pretén que sigui multitudinària. De moment s'ha evitat una nova aturada general. Els sindicats no ho veuen clar. Ja són més de 700 les empreses que han deixat de tenir seu social a Catalunya. El portaveu del govern, Jordi Turull, va denunciar que amb les seves decisions el govern del PP vol afectar greument l'economia catalana. El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montella, va afirmar que s'està generant inestabilitat per provocar intencionalment un empobriment que afavoreixi els objectius dels més radicals. No sabem del cert quines decisions es prendran, però el que podem valorar són les conseqüències que s'han aconseguit fins al moment.