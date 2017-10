L'Antic Testament

les habitacions dels hotels de Barcelona, en comptes de la Bíblia, els turistes troben ara una carta en la qual se'ls assegura que la situació no és tan greu com es percep des de l'exterior (servidor deu pertànyer a l'exterior). La missiva, em sembla, té una mica de prospecte invers, ja que busca promoure l'efecte placebo més que el nocebo. Personalment, no sabia res de l'efecte nocebo fins que l'altre dia vaig llegir un article sobre el tema a El País. Resulta que jo l'havia patit en les meves carns fa anys amb un fàrmac contra el colesterol del qual se'm va acudir llegir les instruccions d'ús. Vaig estar a punt d'ofegar-me a causa d'una paralització dels músculs de la faringe. Vaig anar a Urgències, on em van administrar un calmant i em van canviar la medicació sota l'advertència que no llegís el paper.

És el que vaig fer, no llegir-lo. Gràcies a això continuo medicant-me sense problemes i tinc el colesterol controlat. Els prospectes, per poc influenciable que sigui un, s'han d'ignorar perquè anuncien tots els mals de l'infern. D'entrada, gairebé sense excepció, adverteixen que el remei pot produir el mateix mal que pretén evitar. Els que són bons per a la colitis produeixen diarrea; els indicats per als espasmes provoquen tremolors; i els que treuen les migranyes estimulen les cefalees. Això és només el principi. A partir d'aquí, la descripció dels efectes secundaris arriba un grau de crueltat que no és estrany que aparegui l'efecte nocebo, del qual, ja dic, no teníem notícia fins a la data.

Per això assenyalàvem que la carta dels hotelers als turistes sembla un prospecte invers, ja que nega el que pot passar-li al visitant ingenu i sentimental. Estimula, en fi, l'efecte placebo, del qual som més partidaris, en general, que el contrari. De fet, la paraula nocebo ha arribat a les pàgines de la premsa, però no a les del diccionari. Ara bé, algú hauria d'haver calculat les sospites que l'esmentada carta, malgrat la seva bona voluntat, podria despertar al turista. Si jo me la trobés en un hotel de Nova York o de París, em diria; mal assumpte, aquí passa alguna cosa de la qual no m'havien advertit a l'agència de viatges. Millor no distribuir-la. Resulta més tranquil·litzadora la lectura de la Bíblia, malgrat l'Antic Testament.