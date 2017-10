Premsa de partit

De les mil coses que em preocupen aquests dies, una és el periodisme. L'ideal de la professió, almenys en les democràcies occidentals, diu que la seva funció és oferir informació veraç i contrastada a la ciutadania per tal que aquesta pugui prendre decisions raonades. El problema, em sembla, és que en els darrers mesos tots plegats hem renunciat al periodisme i hem tornat a la premsa propagandística i de partit. Hi han renunciat molts mitjans, ja que les mentides, omissions, manipulacions i visions parcials del procés sobiranista son cada cop més habituals, tant a Madrid com, en alguns casos, a Catalunya.

Però tant o més greu em sembla que, com a ciutadans, també haguem renunciat a rebre aquesta visió veraç i contrastada. Ja no ens interessa. Acceptem que els mitjans ens venguin tertúlies polítiques low-cost en lloc de periodisme d'investigació. Llegim i escoltem aquells mitjans que donen el discurs que ens agrada, seguim a les xarxes els nostres periodistes de referència i a vegades bloquegem els que diuen el que no volem sentir. Conec molta gent que només mira un canal de televisió i escolta una emissora de ràdio. «És que no volem escoltar mentides», em diuen. Però la realitat és polièdrica, com també ho són les maneres d'explicar-la. La nostra visió del món ja la coneixem, per tant, no està de més escoltar les altres. Encara que sigui per acabar-nos refermant en la nostra posició inicial.