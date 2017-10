Teniu por?

francesc xavier lópez vegas girona

Honorables, dos milions i poc de vots (alguns d´ells repetits –no ha sortit la xifra d´anul·lacions de vots repetits, ni quines paperetes anul·laren, si ni l´urna fou transparent) no són suficients (resten 3,5 milions de vots, i més de cinc milions de persones) per muntar aquest mal rotllo, o marrón, en llenguatge tècnic.

No fariem cap bé a la tan sacralitzada democràcia donant per bones segons quines majories, que per indiscutible analogia legal són insuficients, i amb raó, per prendre determinades decisions, com, per exemple, modificar qualsevol coma de l´Estatut. No em sembla una bona manera de construir un Estat, millor que el que ja tenim, o teníem. És com començar un judici sense llegir els drets de l´acusat. Acabi com acabi, no serveix per res, sigui qui sigui el mort.

L´última votació (en la qual vostè ocupava la no sé quina posició de la llista del partit que va obtenir 1,6 milions de vots) que es va convocar, i celebrar, com a plebiscitària, (Mas expresident dixit) els vots a partits constitucionalistes van ser lleugerament superiors, als vots als partits que porten les regnes de la que espero sigui l´última part del procés. Tots dos propers als dos milions. No seria millor? Honorable, i Honorables líders del procés d´independència, col·legues que s´han enfadat, membres del llistat telefònic personal que m´heu bloquejat, no seria, deia, millor que convoquéssim unes eleccions, amb una campanya supersòbria en despeses, que ja n´hi ha prou, i aprofitaríem les urnes, aprofitarieu la roba, aprofitaríem la poli, que la tenim desperta, i en primer lloc, tindríem un president votat, i no triat, ad-hoc, per molt collonut que sigui! Caram. Això de les herències en els càrrecs públics s´està convertint en un mal vici, si, com sembla, s´ha de capgirar tot una mica.

No fora bo que ho intentéssim?, ara que sabem, més o menys les intencions de tots, l´ampli suport internacional, els moviments econòmics favorables, el colonut clima social, i etc., arribar a tenir noranta diputats de cent trentacinc que hi ha al Parlament, i que poguessin fer les coses com mana la llei? Creieu que és tan difícil? Teniu por? Vaaa... Convoqueu-les, que m´hi presento. Serà més díver... i el resultat el podrem dur a pertot, si ho fem legal.



El meu barri

José Luis Lucero Piñol girona

És la Devesa-Güell i tenim la sort de gaudir del Parc, dels rius Güell i Ter, que limiten el barri i li donen aquesta singularitat.

A la Devesa s´han fet, s´hi fan i s´hi faran moltes coses, algunes (poques) d´acord amb els ciutadans i d´altres, no.

Últimament s´hi pensa instal·lar un circ i alguns veïns i col·lectius han protestat, mentrestant i al mateix lloc (camp de Mart) i han possat cinc pavellons de lona desmuntables on desde setembre i fins ara hi estan treballant. No saben fins quan.

Que jo sàpiga, cap mitja de comunicació ni cap col·lectiu n´ha fet esment. Diran que és per acollir fires comercials i el certamen de les Fires de Sant Narcís. Quan tindrem un recinte firal com cal?

Els dies 9-10 i 19 d´octubre algunes cases del passeig de la Devesa i del c/ Joaquim Vayreda varen «tremolar» perquè una màquina feia treballs a la Devesa.

És de justicia constatar que últimament a la Devesa s´hi estan fent arranjaments (sobretot als arbres i la gespa), però el sistema de reg és discutible i millorable.

Una alegria, a mitges. A sota la passera de Fontajau, a la riba esquerra (entre pont de la Barca i el pont de França) i a dins del riu fins a la confluència entre el Ter i l´Onyar s´ha eliminat molta vegetació. Caldria augmentar-ho i fer-ho a l´altra riba (vial Devesa) i també a l´Onyar al seu pas pel centre de la ciutat.

Agraeixo l´interès i esperem actuacions.