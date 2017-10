La Catalunya antisistema

Vicent Partal, director del digital Vilaweb, sobre la marxa d'empreses: «És una gran alegria. És un senyal magnífic. La Caixa va dir que marxaria. Molt bé. Un ensurt menys. Com més empreses marxin, millor cara a la nova República. M'encanta. Si em trec del damunt la banda de mafiosos (referint-se a les empreses) abans que començi la República, una feina menys que tinc». Vicent Partal no és qualsevol. És un dels principals agitadors de l'independentisme català i el seu diari, Vilaweb, figura des de fa anys entre els mitjans més mimats i subvencionats pel Govern de la Generalitat, el mateix Govern que castiga els mitjans de comunicació independents que no segueixen les seves directrius. De fet, Vilaweb ha subsistit gairebé sempre gràcies als diners públics. Partal va fer aquesta exposició en un acte organitzat per l'ANC, entitat que forma part del nucli dur de les decisions més transcendentals que es prenen a Catalunya. No cal ser una eminència per concloure que la suma de Partal+ANC és una opinió avalada pel Govern. Partal viu d'ells. Joan Canadell, president de l'anomenat Centre Català de Negocis: «Disparar la prima de risc espanyola i enfonsar l'euro és l'única carta que ens queda per jugar». Òmnium Cultural+Assemblea Nacional Catalana: van instar a treure divendres diners dels cinc principals bancs que operen a Catalunya. Una proposta ingènua, però simptomàtica. Marxen les principals empreses del país, després d'haver sostingut per activa i per passiva que no només no en sortiria cap sinó que tothom pregaria fer negoci a l'Arcàdia feliç, i l'historiador que fa de vicepresident econòmic continua xiulant. Ni tan sols compareix per explicar les conseqüències d'aquesta fugida. Era això la terra promesa? Una Gàl·lia antisistema? La CUP ha triomfat. Per cert, les paraules de Vicenç Partal van rebre un càlid aplaudiment del públic que el seguia.