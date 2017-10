Aigua, si us plau

Em pregunto quant temps havia estat el productor de cinema Harvey Weinstein abusant, suposadament, de les aspirants a estrelles, estrelletes o estrellades de Hollywood. Una cosa semblant a allò del pocavergonya de Canal 9, Vicent Sanz. Ho dic perquè un dels trets del valor és la promptitud de la resposta i hi ha un silenci llarg, molt llarg, entre els primers abusos sospitats i aquesta denúncia tan clamorosa i general com sobtada, tant que té algun tret de caça de bruixes. L'Univers comença de nou, es restableix, cada deu minuts, li va sentir dir Jaume Sisa a un pastor dels Pirineus. Deu minuts és, també, el que triga a tornar Salem. Les bruixes de Salem van tenir menys sort que les de Zugarramurdi i van acabar socarrimades.

Mentrestant a França es plantegen una llei contra la floreta, ignoro amb quins límits o elements agreujants. Per tractar-se de França m'agradaria que es penés la manca de finor o intel·ligència, però em temo que les coses no van per aquí. Van per on aquell grup d'embogides que pretenien el segrest d'un calendari eròtic investides amb les prerrogatives del poder judicial. Fins i tot hi ha qui es planteja, seriosament, no acabar amb les formes més desfatxatades de l'explotació de la dona, sinó amb la mateixa prostitució. Els recordo als que professen la fe en la revolució (general o sectorial) que, segons Michel Foucault, és l'amo el que parla a través dels seus anhels i que, potser, es mereixin trobar-lo. No, ningú es mereix això.

Entre uns i altres potser aconsegueixin que el desig sexual torni a ser alguna cosa oculta i obstaculitzada, nocturna i sotjadora, el que, de tota manera, sona més prometedor que una circumspecta i emblanquinada recepció a l'ambaixada de Suècia. No, gràcies. Fins i tot hi ha qui sosté l'existència d'un «feminisme islàmic» que a mi em sona a gràcia belga o a sequera aquàtica. És cert que Mahoma va ser un gran reformador social: va treure les dones de l'univers objectual i els va donar algun dret i crèdit, però això va ser al segle VII i aquesta sequera sembla que no s'acabarà.