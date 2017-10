Llach, vergonya per a la meva universitat

luis carrillo girona

Ahir va ser investit doctor honoris causa el senyor Llach. Desconec els seus mèrits, però aquest no és ara el tema. Com a membre de la Universitat no puc deixar d´expressar el meu malestar per haver de compartir claustre amb un senyor que en el seu discurs inventa confidències que ningú pot contrastar i en els seus missatges de Twitter del dia 21 es dedica a insultar sense pudor i sense límits els qui no comparteixen les seves opinions: La xarxa no em permetrà mentir. Heus aquí un individu que diu porcs conjurats als que no pensen com ell, que dedica sucosos epítets als presidents de la Comissió, el Consell i el Parlament europeu (es veu que li causa certa urticària el que soni a democràcia, Estat de Dret, legalitat, etc...).

És urgent, en conseqüència, retirar-li els honors rebuts. Aquest senyor no és digne de pertànyer a la UdG.



Dia Internacional de la Biblioteca

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Cada 24 d´octubre celebrem el Dia Internacional de la Bi­blio­teca. De biblioteques, n´hi ha de molts tipus: públiques, escolars, especialitzades, universitàries... La personal és aquella que cadascú ha anat alimentant a ca seva amb les seves preferències i que ho diu tot, sovint, sobre la personalitat d´un o del conjunt dels que hi viuen.

Al voltant de les biblioteques, siguin del tipus que siguin, hi ha una activitat que es desenvolupa a partir de la lectura: clubs de lectura, visites guiades, préstec i intercanvi de llibres, tertúlies...; d´aquesta manera es comparteix l´hàbit lector de moltes persones i els diferents punts de vista de ca­da lector, a la vegada que esdevé un marc de coneixença per a molts i, fins i tot, de noves amistats.



La independència de Catalunya

és legal

Francesc A. Picas la jonquera

En un país que governi una monarquia, els republicans tenen dret a fer propaganda d´una república, i en un país «unitari» com Espanya, els ­catalans tenen dret a demanar una Catalunya independent, sempre que es demani pacíficament. Solament un Estat totalitari empresonaria els dirigents sobiranistes, pacífics, com ha fet Espanya. Una vergonya.

Naturalment que defensar una Catalunya independent és anticonstitucional a Espa­nya. Cap article de la constitució espanyola en parla. Però no vol dir que sigui il·legal. És un dret rescatat del poble i de la història.

Una Catalunya en forma de república o governada per una princesa és un règim democràtic, siguin molts o pocs els catalans que la desitgin. La veritat no depèn del nombre dels que la defensen, ni la invalida si és perseguida. La veritat és vàlida en la seva essència.

Per damunt de tots els entrebancs a cops de porra l´1 d´octubre, o de 155 amenaces, som majoria els catalans que freturem que sigui proclamada una Catalunya lliure, pacífica, progressiva i democràtica, agermanada amb Espanya i amb Europa.