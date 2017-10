La cervesa és intel·ligent

IntelligentX és una cervesa que no necessàriament serà apreciada a la primera. La beguda evoluciona amb cada lot que es comercialitza en funció dels comentaris dels clients. Se la considera la primera del món que està sent elaborada amb intel·ligència artificial. L'empresa que la prepara es val d'un robot de missatgeria de Facebook que incorpora les preferències dels consumidors. Així, es va ajustant la recepta amb la voluntat de millorar constantment. L'aprenentatge automàtic li proporciona una capa d'intel·ligència (d'aquí ve el seu nom) que va més enllà del resultat gairebé artístic de la feina del mestre cerveser. Per què aquesta dimensió més creativa i humana no es podria enriquir amb una equació més científica i desapassionada, com succeeix en nombroses indústries? De moment, és discutible que la companyia estigui prop de la cervesa més extraordinària que hom pugui imaginar. Però el camí que ha obert és tan interessant i prometedor que podem anticipar sense por d'equivocar-nos que molts competidors del sector faran el mateix.

Un dels principals problemes que cal superar ara és que el gust dels compradors no és homogeni. La resposta, la pot allunyar dels premis més prestigiosos, no obstant, la pot fer (gairebé) universal.