Llenguatge de torturador

Prenc la idea de l´amiga, periodista cultural i també rigorosa analista política Imma Merino. Els torturadors diuen a la víctima: «Si no fas el que et dic t´hauré de picar i serà culpa teva». No es pot ser més cínic. No es pot caure més baix. El periodista i escriptor britànic John Carlin, un dels expulsats d´El País, va definir dissabte al programa de TV3 Preguntes freqüents la imatge que deixen els ministres espanyols entrevistats a la BBC: «Són com ministres civils dels règims militars sud-americans de la dècada de 1950». El ministre Méndez de Vigo va tornar-hi ahir mateix en una entrevista a The Times quan va afirmar que «el govern espanyol està disposat a utilitzar la violència per restablir l´ordre a Catalunya si els independentistes no obeeixen l´article 155». Tot seguit va declarar que «cap govern vol la violència, però aquest Govern s´ha d´assegurar que s´obeeixi la llei». Vaja. Si jo no vull comprar una pistola, no la compro. I punt. Si no vull escudella, no en menjo. I punt. En canvi, els torturadors són diferents. Ells poden dir que no et volen torturar, però et torturen. I creuen que tindran la consciència tranquil·la i podran dormir perquè és culpa teva. Escolti, Rajoy, escolti, Felip VI: No és cert que quan no vol dialogar, no dialoga? Doncs si no vol torturar, no torturi. I punt