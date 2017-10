Al mestre de tapís Carles Delclaux

M. DOLORS MASCUÑÁN LLENAS GIRONA

Carles Delclaux és també en realitat Carles Is López. Vull fer un elogi a l´article de Lluís Bosch Martí, «Retrobant Carles Delclaux». Com a alumna se­va vaig fer el meu primer tapís al seu taller del carrer de la Força, que en entrar a mà esquerra deia: Delclaux-Tapissos. Més tard, va ser professor de la classe de tapís del centre cultural La Mercè de Girona, on ell va tras­lladar i muntar amb molt d´esforç els antics tel·lers de la Ca­sa Aymat de Sant Cugat del Vallès, en la qual ell va treballar de molt jove i que actualment es troba a la Casa de Tapís, dirigida ara per la Mercè Ibars, antiga alumna seva.

I tinc un bon record de les tardes anant a classe al seu taller de La Mercè, quan després de treballar i acabar els tapissos ho celebràvem fent el berenar que tocava, fins que pujava en Joan, el conserge, per avisar-nos que era hora de plegar. Ah! i la calor de l´estiu que també ens acompanyava. Ben retrobat Carles, i gràcies per les teves hores dedicades a l´ensenyament del tapís.



A Robert Roqué

Maria Hereu girona

Et segueixo, ets un entès de la sardana, per això t´admiro. Jo estimo la sardana i dic que és un sentiment. Ja no tinc edat ni força per ballar-ne, però quan les escolto, l´emoció és gran. En porto de ballades incomptables, a Girona, a Cassà, a Perpi­nyà, etc. Felicitats Robert, continua la teva tasca en pro de la més catalana de les danses.



El vertader adversari de Catalunya

Maria Salip Calvo girona

Catalunya és territori espa­nyol, per tant, els que no volen ni es senten espanyols a més de catalans i europeus, podrien marxar i buscar un altre territori per construir la república catalana. Potser Maduro, l´únic president que els fa costat, els deixaria establir i així aprendrien què és llibertat i demo­crà­cia, ja que segons ells aquí no en gaudeixen, malgrat haver establert una immersió lingüística que els ha permès multar empreses que retolaven en castellà i organitzar manifestacions multitudinàries a més d´anar a votar en un nyap de refe­rèn­dum, on alguns, com el fill d´uns amics, ho varen fer tres vegades, sense ser atonyinats. Pe­rò, vaja, enfrontar-se a la poli per evitar que complissin el seu mandat legal és una bogeria, només gent radical pot fer-ho. En altres països potser hi haguessin hagut víctimes mortals, sortosament aquí no. Forcadell va dir que ­l´adversari de Catalunya era Espanya, però aquí els vertaders adversaris són ells que estan portant aquest país a una fractura social irreparable i ruïna econòmica, fent un mal de proporcions ­desconegudes. Per favor deixeu Catalunya que visqui tranquil·lament i prosperi, el mal que esteu fent és terrible. Deixeu-nos en pau. Atentament.