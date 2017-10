Comencen les Fires

Demà es donarà el tret inicial a les Fires de Sant Narcís d'aquest any. Un any més la ciutat s'omplirà de visitants i un any més segur que es cometran els mateixos errors, per exemple en el transport urbà. No m'agraden gens les paraules de l'alcaldessa Marta Madrenas dient que l'actual situació política pot alterar el programa de Fires. Una cosa no treu l'altra. Al contrari, crec que la gent el que necessita precisament és festa i gresca per intentar desconnectar de tota la pressió que suposa la confrontació política. Millor donar un missatge de serenor que no pas afegir més incertesa. Dit això, arribaran els dies de màxima intensitat per Sant Narcís i Tots Sants i els autobusos urbans no incrementaran els seus serveis. Es recomana a la ciutadania deixar el cotxe a casa i agafar el transport urbà però, en determinades hores, és pràcticament impossible pujar a un autobús. Si tens la sort de pujar-hi ja pots anar preparat per anar-hi comprimit com una sardina. Tenia els més dubtes sobre si funcionaria l'enllaç amb autobús a l'estadi de Montilivi els dies de partit i he pogut comprovar que funciona correctament. Per tant, coneixent l'experiència d'altres anys per Fires caldria intentar evitar situacions com aquestes i donar les màximes facilitats perquè la gent agafi l'autobús. No deu costar gaire.