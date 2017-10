L'economia no és immune a la política, molt al contrari: exigeix uns pocs principis clars i inamovibles que equilibrin la imprescindible llibertat empresarial amb la seguretat jurídica. Una elevada taxa d'estalvi –públic i privat– facilita els nivells necessaris d'inversió per consolidar el dinamisme i aturar la desocupació. Uns nivells raonables d'impostos permeten incentivar el treball i animen la creació d'empreses. Un mercat laboral flexible propicia altres llibertats bàsiques –llibertat en els horaris o en els col·legis professionals– que conformen l'ADN de les economies d'èxit. La fortalesa del capital humà garanteix una productivitat creixent, a més d'afavorir la innovació i el desenvolupament, el famós I + D. La lliure competència, unida a l'austeritat, modera el risc d'inflació, necessària d'altra banda per sostenir l'ànim monetari. Un Estat del benestar sòlid, en fi, actua com una indispensable xarxa de protecció enfront dels perills evidents de fractura social, les conseqüències resulten sempre nefastes. Amb matisos, el model europeu de desenvolupament s'ha basat en aquests pocs principis, amb petits biaixos a cada país: més orientat cap a les empreses familiars a Alemanya, més de l'Estat a Escandinàvia i més individualista en els països anglosaxons, per citar uns quants exemples. Però el fonament últim del creixement és comú a tots ells: llibertat empresarial, seguretat jurídica i estabilitat pressupostària. Quan falta alguna d'aquests tres pilastres, els comptes de la prosperitat es desinflen ràpidament. La riquesa de les nacions es troba sempre molt a prop d'una fragilitat molt més gran del que pensem. La fragilitat és el New Normal.

El conflicte que viu Espanya aquestes setmanes podria ser paradigmàtic de l'estreta línia que separa l'èxit del fracàs. Després d'una crisi econòmica brutal, que ha fet caure les certeses de bona part de la ciutadania, la lenta recuperació iniciada el 2015, gràcies a l'increment en productivitat laboral i l'ajuda financera del BCE, s'ha accelerat en aquests dos últims anys, impulsada pel sector exportador, la creació d'ocupació –i la seva conseqüència lògica, el consum intern–, a més de la incipient recuperació en el sector immobiliari. Un país, diguem, en franca millora que ara mateix s'enfronta al xoc polític més gran des de la restauració de la democràcia. I que, lògicament –fins i tot en el millor dels casos–, patirà un innegable alentiment econòmic, quan no una crisi més severa.

No hi ha dubte que l'economia espanyola no és ni pot ser immune a la crisi política catalana. La confrontació ha provocat un èxode massiu d'empreses (aproximadament l'equivalent a un terç del PIB de la comunitat) i un fre molt considerable tant en el consum com en les decisions d'inversió. Més enllà del que indiquen les estadístiques, algunes anècdotes concretes poden servir per il·lustrar aquesta aturada. Són casos que conec de primera mà o de fonts molt directes. El primer exemple ens parla d'una caiguda molt notable en la venda de llibres d'assaig a tot el territori català, d'una magnitud similar al que va succeir durant els pitjors mesos del crac de 2008-2011. El segon m'arriba d'un alt responsable en una multinacional europea, la matriu de la qual ha decidit paralitzar les inversions mentre mediten si traslladar part de la producció a altres fàbriques del grup fora d'Espanya. El tercer té a veure amb un important despatx d'arquitectes barcelonins que han comprovat com es paralitzaven tots els projectes nous que tenien programats. Un escenari difícil que s'anirà complicant a mesura que s'enquisti una situació que no té precedents en la nostra democràcia.

Pensar que, sense lleis ni seguretat jurídica, una societat pot prosperar equival a mentir-se a un mateix. Seria suïcida permetre-ho i encara més quan tot just hem aconseguit superar la crisi anterior (de fet, en termes d'ocupació no s'ha aconseguit). Una Catalunya empobrida equival a una Espanya més pobra també, tancada en si mateixa, sense el punch ni l'atractiu necessari per continuar sent una meca de la inversió internacional. No som conscients del que està en joc: el bon funcionament de les lleis, la seguretat jurídica, la convivència social, l'obertura internacional, l'ocupació i el benestar públic...