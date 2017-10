Massa humans

Recordo amb prou feines la dècada en què vaig néixer. La conec pel que m'han explicat i pel que he llegit sobre aquells anys. I també pel que vaig viure com a nen, és a dir, sense consciència del pes de la història. Va ser un temps d'ansietat i desassossec, trufat d'esperances i decepcions. Com qualsevol altra època, amb els seus matisos i peculiaritats. En els setanta, Occident va patir la major crisi econòmica des del Crac del 29 i el relat de la prosperitat associat a la postguerra va començar a esquerdar-se. El petroli pujava i la inflació es disparava sense control. Als Estats Units es temia el sorpasso japonès i alemany, alhora que la derrota al Vietnam –i poc després la presa d'ostatges a l'Iran– feria el prestigi nacional. Al Regne Unit una revolució conservadora començava a concretar-se amb Margaret Thatcher i una altra a l'Església catòlica amb Joan Pau II. La por a les conseqüències d'una nova guerra mundial, que aquesta vegada seria nuclear, formava part del debat diari. El terrorisme, d'arrel més o menys esquerrana, més o menys nacionalista, era una constant en bastants països. Queia Allende a Xile i assassinaven Carrero Blanco a Madrid. Moria Franco i amb ell es deia adeu a la dictadura des d'una transició que no va ser senzilla i que va exigir moltes renúncies. Vist des de la perspectiva d'avui, no deixa de sorprendre'ns que Espanya aconseguís refundar-se d'una manera tan reeixida: quaranta anys d'autoritarisme després d'una llarga i cruenta guerra civil, una crisi econòmica galopant i de gran magnitud –que va requerir de nou enormes sacrificis i de la qual no es sortiria definitivament fins a mitjans de la dècada següent–, el terrorisme de l'ETA, la difícil conjuntura internacional amb la Guerra Freda encara vigent i una societat encara poc versada en els hàbits democràtics. Tot estava per fer i tot es va fer ràpidament: la democràcia i l'europeïtzació, el canvi social i la recuperació dels drets i les llibertats, el desplegament de les autonomies i la posada en marxa de l'Estat del Benestar, els Jocs Olímpics de Barcelona i els èxits esportius.

Però això va succeir ja als vuitanta, quan el món havia canviat per enèsima vegada: havien caigut l'URSS i el comunisme i, de cop i volta, semblava que els conflictes de la Història s'haguessin acabat. O això pregonava en els mitjans Francis Fukuyama. Parafrasejant el poeta castellà, es diria que estrenàvem el món sota una «llum no usada». Una llum, és clar, matinal i bella, virginal i sense ombres.

Això crèiem o vam poder creure. Va ser bonic mentre va durar, que va ser poc: el temps d'un somni. La Història és conflicte i l'instint bàsic del poder consisteix en la força. Per aquest motiu la llei –ai, apel·lar a la llei a hores d'ara!– suposa per als demòcrates un dic inamovible –encara que reformable, és clar– enfront de les arbitrarietats del poder. Hi ha una relació íntima entre democràcia i llei que va molt més enllà del que és tangencial, ja que afecta el seu nucli bàsic. Les lleis constitueixen l'estil de la democràcia enfront de la supèrbia del poder –una forma d'elegància que fa possible la convivència lliure–. I més quan ressorgeix l'ansietat i de cop i volta la Història torna a galopar desbocada, com acostuma a fer. I el nacionalisme torna a l'Extrem Orient –la pressió imperial és allà excessivament i Rússia es dedica a desestabilitzar Europa i el Brexit alimenta el circuit de la renacionalització de la sobirania i Donald Trump ens mostra com fins i tot als Estats Units el populisme pot enfrontar una part de la societat amb l'altra. I que la bretxa social va en augment perquè senzillament no hi ha manera d'aturar les dinàmiques globals ni les tecnològiques. Som massa humans per deixar de ser-ho. Per fortuna i també per desgràcia.

Ja no queden «llums no usades», sinó que la Història sempre sembla massa vella i al mateix temps nova, per imprevisible i inquietant. Deixar que el món segueixi girant mentre un roman al centre és el que ve a proposar –lleugerament secularitzat– l'emblema dels cartoixans. No perdre el centre significa sobretot no deixar-se portar pel dictat de les emocions i recordar que no tot és legítim. Per molt que el temps –i els seus modes– així ho exigeixi.