Noms que són putades

Tenir un fill comporta una gran responsabilitat i m'atreviria a dir que posar-li un nom encara més. A veure, la frase no era ben bé així però diria que ja m'enteneu. M'explico. A Alemanya, un matrimoni ha intentat posar al seu fill el nom de Llucifer. És cert que Llucifer vol dir «portador de llum, del coneixement» però també que des de l'Edat Mitjana, atenint-nos a la tradició judeocristiana de la qual molts som hereus, el terme es relaciona amb Satanàs, amb el dimoni de tota la vida. La gent amb un mínim de seny sap que, en el context sociocultural que ens envolta, posar aquest nom al teu fill és complicar-li la vida, putejar-lo amb connotacions negatives des del minut zero. Davant d'aquesta pintoresca petició les autoritats alemanyes han aconseguit fer entrar en raó els pares, que finalment han decidit posar Lucian al menut. A França, des de l'agost passat, l'Estat intenta prohibir a una parella que posi al seu fill el nom de Yihad, que si bé és cert que significa «lluita» o «esforç», en els temps que corren s'ha reinterpretat també com a sinònim de «Guerra santa». Però és que la cosa ja ve d'antic: l'any 2002, també a Alemanya, les autoritats van haver d'oposar-se al fet que una parella inscrivís al registre el seu primer fill amb l'exòtic nom d' Osama Bin Laden; l'any 2009, als Estats Units, un matrimoni va haver de buscar una altra opció pel seu hereu, ja que l'estat també els va tombar la que tenien pensada des de feia mesos: Adolf Hitler. Quines coses!

Jo entenc que quan la paternitat és un fet consumat, l'eufòria o el pànic per tot allò que et ve a sobre et pot incitar a fer coses allunyades de tota lògica, situades més enllà dels límits de la realitat i les capacitats cerebrals, però d'aquí a fer pagar les conseqüències a la teva prole hi ha un bon tros. Gandalf, Messi, Sequoia, Goku, Targaryen i Thor són alguns dels noms que més s'han posat durant els últims anys, si analitzem les estadístiques censals d'arreu del món. Sí, els noms de futbolistes o de personatges de cinema i sèries de televisió més populars guanyen de carrer. Us imagineu d'aquí a uns anys Gandalf triomfant com a davanter centre del Girona? O Messi treballant de cambrer al König? O millor encara: una Targaryen d'alcaldessa del vostre poble? Sincerament, molta ponderació i savoir faire aquests noms no destil·len, tot i que amb una mica d'humor es poden arribar a entendre. Menys entenedor és posar a un nen Hitler o Llucifer. Arribats a aquesta interminable espiral d'absurditats, ens hauríem de proposar crear tots plegats una llista de noms per retirar-los de circulació, de la mateixa manera que es retiren els dorsals de les llegendes esportives. Ni que sigui perquè atempten contra el bon gust. I no ho dic només per noms com aquests, no, ho dic principalment per tots aquells noms que fan ràbia de nens fills de pares modernets. Aquests... Aquests són els pitjors. I ho sabeu!