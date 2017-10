Sístole i diàstole

El pols del segle XXI té la sístole del nacionalisme i la diàstole d' Elon Musk. La sístole és la contracció i la diàstole, l'expansió del cor. El món s'està tornant nacionalista i de dretes i això serveix igual per a Àustria, per als Estats Units i per a tots els opulents pobles oprimits que demanen llibertat a Youtube. El nacionalisme ja l'entenem tots, encara que no el compartim. Això de Musk és més nou: entre els seus molts plans per ser l' Edison del segle XXI s'hi troba colonitzar Mart. Si li va bé, els xavals del futur estudiaran que Musk va muskitzar Mart com nosaltres vam aprendre que Colom va descobrir Amèrica.

Un és obert al món però menys al sistema solar i això, des dels plans de Musk, el deixa enrere. No m'hauria fet res haver viscut en molts llocs però totes són aquí. Si ets internacionalista, o fins i tot turista, la Terra dona per a molt.

Pels plans de Musk suposem que hi ha persones vives disposades a canviar de planeta com els personatges de les pel·lícules de ciència-ficció nord-americanes dels anys cinquanta del segle passat. No viatgers, tampoc astronautes: colons, persones sense bitllet de tornada, capaços de canviar el paisatge terrestre pel sorral vermell de Mart. Musk estén el cosmopolitisme a l'espai i converteix en ignorants terrestres als que preferim morir en aquest planeta que abandonar-lo en un comboi estel·lar.

No és difícil imaginar que en el futur, els colons de Mart, o mukitzadors, voldran independitzar-se de la Terra i de la corporació de Musk. És impossible que no es territorialitzi Mart com es va territorializar la Terra. Més rar és veure fins a quin punt és marcià el nacionalisme independentista que s'està donant en aquest planeta en aquest segle.