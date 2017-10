UNA LLIÇÓ DE DEMOCRÀCIA

ns han sotmès a totes les vergonyes: un president titella i mut al Parlament, la covardia dels que amaguen el seu vot per no voler assumir la responsabilitat dels seus actes, liquidar l'autonomia catalana per una república a la qual ningú dona més d'unes hores de vida, i fer del govern del PP, precisament el PP, el garant de l'autogovern de Catalunya.

Repassar com hem arribat fins aquí es resumeix de pressa: una dreta espanyola que ni entenia ni sentia Catalunya, una crisi econòmica que ha colpejat durament les classes mitjanes catalanes i una llarga i ben preparada campanya de desinformació –en la qual els periodistes de TV3 i Catalunya Ràdio han tingut i hi tenen un paper capital– que ha convertit mentides en veritats inqüestionables.

Les forces polítiques centrals de l'Estat han afrontat amb la màxima urgència i prudència possibles la crisi creada pel Govern i Parlament rebecs de Catalunya. El Senat ha aprovat les mesures per restituir la legalitat a les institucions catalanes i recuperar la normalitat. El govern de l'Estat ha dissolt el Parlament i ha convocat eleccions per al 21 de desembre. Com que el Govern català ha demostrat a bastament deslleialtat amb l'Estat i la Constitució, el cessa, no el deixa en funcions, i el supleix per garantir el funcionament administratiu de la Generalitat fins a les eleccions. Dona la veu a tots els catalans. Eleccions democràtiques, lliures i amb garanties. Això va de democràcia. Amb un sol moviment, han quedat en evidència els relats mentiders i paranoics que ens han portat fins aquí.

El terrible 155, simplement, fa el que la poca entitat de Carles Puigdemont no tingué coratge d'assumir: convocar eleccions i recuperar normalitat i estabilitat. Ara, tindran la temptació de recórrer al conflicte urbà i a continuar magrejant els ajuntaments en benefici dels seus interessos, però no tenen cap futur. L'aventura s'ha acabat. Josep Tarradellas tenia tota la raó del mon: en política es pot fer tot menys el ridícul. I una notícia, una bona notícia, que tant de bo no s'espatlli: El PP de Fraga i Aznar sembla que ha mort i s'estaria convertint en una dreta europea i democràtica.