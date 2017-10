Parlar de República dins de l'Estat espanyol és agosarat. Ni tan sols els partits republicans espanyols o els sobrevinguts s'atreveixen a defensar el concepte.

Tot de cop, alguns catalans, gent horrible, estranya i perversa, s'atreveixen a lluitar per la República en la monarquia. Anatema. Tot feia riure fins el discurs del nou rei, el qual, va donar carta blanca a la repressió. Els catalans republicans som mala gent, el pitjor que recorre la mediter­rània perquè volem votar. Representa que no podem fer un referèndum, no podem defensar que som una nació, no podem legislar-nos sense que ens controli un tribunal.

Vagi com vagi, avui, 27-O, s'ha proclamat la República Catalana. Gran dia. Tot allò que no podia ser, esdevé i molta gent s'esgar­rifa i dona cops de peu d'impotència. No podíeu fer ni això ni allò, tampoc el de més enllà i, malgrat tot, es fa.

Passa. Semblava impossible i inútil, ho deia gent de fora o de la vora. L'autonomia fa temps que s'ha desmuntat, fa anys que estem governats per un tribunal. Tot allò que no podia ser, és. La contra s'ha visualitzat gràcies a una urna. Avui s'ha consumat una perllongació del que va aconseguir el president Josep Tarradellas: el catalanisme no és un invent. Catalunya esdevé un subjecte polític.

El nostre president ho ha afavorit. La unitat d'Espa­nya com a bé sagrat no sortia al les taules de les lleis bíbliques. Cadascú és deutor de la història que el precedeix. Avui i al Parlament de Catalunya s'ha fet història; un fenomen per a molts inexplicable. La veritat i la realitat no sempre concorden. El Parlament és demòcrata. La repressió mai no ho serà. Aquesta és una República pacífica.