Una acció global sobre refugiats i migració

Enric Barrull Casals GIRONA

Fer-se preguntes és el primer pas dels que volen saber la veritat i no s´acontenten amb eslògans o discursos fatalistes. Per què hi ha persones que arrisquen la seva vida i les dels seus fills per sortir de la seva terra? Per què milions d´éssers humans inicien un viatge perillós sense cap seguretat? Què hi ha darrere del desplaçament de milions d´éssers humans arreu del planeta? Descobrir la resposta a aquests interrogants és crucial per fer front a un problema global, que té a veure amb condicions injustes d´existència per a milions d´éssers humans, amb un sistema socioeconòmic que explota i amb la manca d´una acció global sobre refugiats i migració.

Càritas Internacional vol incidir en tots aquests aspectes. I una de les seves primeres iniciatives és vincular aquesta Campanya amb els dos Pactes Mundials que l´ONU signarà d´aquí a un any. És urgent crear consciència, protegir el trànsit i crear un marc migratori legal. No hi ha marxa enrere, el desgovern de les migracions hauria de tenir els dies comptats. Cal una acció global sobre refugiats i migració.



«Patria» d´Aramburu

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque TORROELLA DE MONTGRÍ

Llegint la novel·la m´ha agafat la notícia del Premio Nacional de Narrativa a Patria, de Fernando Aramburu. Vaig per la meitat. El jurat d´aquest premi l´ha destacada per «la profunditat psicològica dels personatges, la tensió narrativa i la integració dels punts de vista».

L´autor, amb una bona literatura, situa l´acció en una època històrica al País Basc. A través de punts de vista molt diferents, la dels personatges que viuen en famílies que han perdut algú per culpa de la banda terrorista d´ETA, d´altres en famílies que han perdut algú per ser membre d´aquesta banda o aquells que es veuen entremig d´aquesta situació, ens mostra com pensen, com viuen i com senten. Els personatges es troben immersos en un àmbit indefugible on la política té un paper decisiu, ben bé fatal, ho vulguin o no, fruit del lloc i el temps.

Ha estat una novel·la de gran èxit de lectors amb 21 edicions. Crec que és degut al fet que no intenta jutjar, sinó comprendre les emocions de cadascun dels personatges que hi surten.