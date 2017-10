Girona, la davos del dret

Girona va aspirar per un dia a ser la Davos del Dret. En aquella cita hi era Carles Puigdemont com a alcalde de Girona. Envoltat de l'expresident Zapatero, de l'encara príncep de Girona i d'Astúries, ara Rei Felip VI. El congrés, organitzat per la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona i el Consell General del Poder Judicial, tractava sobre seguretat jurídica i aplicació del dret; seguretat jurídica i desenvolupament econòmic; globalització i seguretat jurídica, etc. Hi eren referents mundials del dret i la política. A la trobada ja es va advertir des del govern del PP que el contingut de la Constitució de la Carta Magna es pot debatre però no «violentar-lo ni canviar-lo unilateralment».

L'Auditori de Girona va acollir el primer Congrés de Seguretat Jurídica el juny de 2013. La primera d'unes trobades que havien de ser bianuals. Girona aspirava a convertir-se en referent del Dret. Jordi Ferrer, director de la Càtedra de Cultura Jurídica de la UdG, ho va concretar: «Neix amb l'objectiu de convertir-se en el primer punt de trobada global i permanent de tots els juristes iberoamericans». Després d'haver d'ajornar el 2015 el segon Congrés, al final fa poques setmanes s'ha celebrat a Buenos Aires. Girona ja no aspira a ser un referent del Dret. Ni de la seguretat jurídica.