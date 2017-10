n Estat Social, Democràtic i de Dret, com és el nostre, la Constitució del qual propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia i la igualtat, ha de facilitar que totes les persones, tinguin o no tinguin mitjans econòmics, puguin accedir als tribunals de justícia amb garanties que permetin la seva defensa i la protecció dels seus drets. I un dels mecanismes que la nostra societat posa a l'abast de tots els més necessitats i desprotegits és el servei de la denominada justícia gratuïta, que presten els advocats adscrits als diversos col·legis professionals, amb una notable dedicació i compromís social.

És cert que com popularment es diu, no sempre plou a gust de tothom, i que no totes les persones que utilitzen el servei públic de la justícia gratuïta queden satisfets amb el professional que els ha pertocat ni amb la feina o dedicació que l'advocat ha esmerçat en el seu cas. I no podem obviar que en tots els col·lectius, de qualsevol classe, hi ha persones que dignifiquen la funció que realitzen, però d'altres perjudiquen i desprestigien la funció i el col·lectiu al qual pertanyen. I el funcionament i la realitat de la justícia gratuïta no és pas aliena a tal circumstància. I els col·legis d'advocats tenen la responsabilitat de vetllar perquè els seus col·legiats, que lliurement decideixen incorporar-se al torn d'ofici, tinguin solidesa intel·lectual i integritat moral, formació i ètica, coneixements i generositat. Perquè estar al torn d'ofici no ha de ser plataforma de promoció i d'aprenentatge, sovint a costa dels clients, sinó de servei eficient i professional.

El torn d'ofici, i la justícia gratuïta, són elements fonamentals per emparar i fomentar el principi d'igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans, i un instrument al servei d'una justícia que ha de ser igual per a tothom, prescindint de la situació social, cultural o econòmica. Les persones, totes, per la seva dignitat tenen dret a la protecció jurídica davant d'una lesió dels seus drets i han de tenir la possibilitat de poder reclamar davant un tribunal quan se'ls nega el que és seu o entenen com a seu. És un dret fonamental que no pot dependre de les lleis del mercat: qui te diners pot tenir un bon advocat, i qui és pobre es troba desatès i indefens o mal assessorat.

La ciutadania te dret a confiar en les institucions i en el servei que aquestes presten. Però per això cal que tots plegats prenguem consciència que sense justícia no hi ha pau social, i que la protecció del desvalgut és un deure inexcusable. I cal remarcar que el servei del torn d'ofici i justícia gratuïta, que generosament es presta des dels col·legis d'advocats, no és un tema de generositat sinó de justícia.