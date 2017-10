Reformes laborals i llei de contractes del sector públic

El dijous 19 d'octubre va ser definitivament aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats el «Projecte de Llei de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014», que havia iniciat la seva tramitació parlamentària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial del Congrés el 2 de desembre de 2016. La norma, segons estipula la disposició final setzena, entrarà en vigor quatre mesos després de la publicació en el BOE, amb excepció d'alguns articles llistats en la mateixa disposició, per als quals es fixen terminis diferents per a la seva entrada en vigor.

El Projecte de Llei ha merescut especial atenció per part meva, prestant atenció a les importants modificacions, consensuades, de contingut social i laboral durant la seva tramitació parlamentària al Congrés, així com també a les no menys importants modificacions, proposades unilateralment pel grup popular (tornant cap enrere, com els crancs) al Senat per suprimir les referències introduïdes en el text del Congrés a la prioritat dels convenis col·lectius sectorials.

En la meva anàlisi dels canvis operats en el text aprovat pel Congrés vaig exposar que «El text ha estat remès ja al Senat per a la seva tramitació a partir del mes de setembre, i és molt raonable pensar que no es produiran, si és que se'n produeix algun, canvis d'importància en el projecte de llei, atesa la majoria absoluta del grup popular a la cambra alta». Poc després, en donar el meu parer sobre les esmenes incorporades al Senat, vaig manifestar que «sembla lògic pensar que el projecte remès pel Congrés serà modificat en un aspecte laboral substancialment rellevant i que havia merescut una valoració positiva pel món sindical, per rebutjar l'aplicació automàtica del conveni col·lectiu sectorial quan n'hi hagi, per la qual cosa continuarà aplicant la normativa de la Llei de l'Estatut dels treballadors i les seves regles sobre articulació de les unitats negociadores i la prioritat aplicativa del conveni d'empresa quan existeixi i reguli les matèries a què es refereix l'art. 84.2 de la LET».

Ja sigui pel convuls mapa polític actual, o bé perquè la dinàmica parlamentària dels grups polítics al Congrés i el Senat (i em refereixo ara concretament a la del grup popular) no semblen precisament ben coordinades, (m'inclino per la primera hipòtesi) les meves dots d'endeví polític han quedat un cop més per terra, tot i que els puc assegurar que en aquesta ocasió no lamento en absolut haver-me equivocat, ja que és ben coneguda la meva valoració crítica de la reforma laboral operada el 2012 (primer pel Reial decret llei 3/2012 i després per la Llei 3/2012 de 6 de juliol, amb diverses modificacions posteriors) pel que fa a la prioritat atorgada als convenis col·lectius d'empresa i el consegüent debilitament de la negociació col·lectiva sectorial com a eix vertebrador de les relacions de treball en els diferents sectors d'activitat.

En la meva explicació de les esmenes incorporades a Senat vaig exposar el següent: «Certament, em va sorprendre comprovar que el text aprovat pel Congrés incloïa referències expresses a l'aplicació dels convenis col·lectius sectorials (és a dir, una tesi defensada per les organitzacions sindicals i gran part dels grups polítics de l'oposició), atesa la regulació vigent en la Llei de l'Estatut dels treballadors i la prioritat aplicativa que aquesta norma concedeix en àmbits molt rellevants (va ser, cal que es recordi, una de les «estrelles» de la reforma laboral del 2012 més fermament defensada pels seus redactors) al conveni col·lectiu d'empresa. En concret, em refereixo a les mencions contingudes en els arts. 122 (Plecs de clàusules administratives particulars), 149 (Ofertes anormalment baixes) i 202 (Condicions d'execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d'un altre ordre).

La raó de l'expressa menció a aquests convenis sectorials, i per tant al seu obligatori respecte amb independència de la possible existència d'un conveni d'empresa, va poder haver-se produït a causa de la cerca d'acords en el si de la ponència (òbviament necessaris donada la composició actual de la Cambra Baixa), i potser també (i no em sembla que es pugui descartar de cap manera aquesta hipòtesi) a que el coneixement de la normativa laboral per part dels membres de la ponència i de la comissió del grup parlamentari popular no tingués, lògicament, la mateixa entitat que l'àmbit en què es desenvolupa habitualment la seva activitat parlamentària.

Però, qui sí que té, sens dubte, coneixement de la normativa són els parlamentaris populars de la comissió d'ocupació, i per descomptat els responsables del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. O, almenys, això és el que sembla vist que les tres úniques, i importants esmenes, al projecte de llei que el grup popular ha presentat al Senat, es dirigeixen precisament als tres articles citats, i totes elles tenen una finalitat comuna, que és la desaparició de la referència expressa a l'aplicació prioritària dels convenis col·lectius sectorials, amb l'argumentació que sens dubte hauran preparat laboralistes (del grup parlamentari o del Ministeri) de la llibertat de fixació dels àmbits de negociació, de la possibilitat de disposar d'un conveni col·lectiu d'empresa, i de la prioritat aplicativa que es concedeix al mateix en l'art. 84 de la LET». Les esmenes incorporades al Senat van ser rebutjades pel Congrés per 171 vots en contra, davant els 164 vots favorables obtinguts, sent sens dubte rellevant el vot negatiu dels diputats del Partit Nacionalista Basc. Recordem que el text remès al Senat havia estat aprovat per la Comissió d'Hisenda i Administracions Públiques del Congrés, amb competència legislativa plena, amb 20 vots a favor i 17 abstencions.

S'inicia d'aquesta manera la contrareforma laboral del 2012, encara que sigui per una via indirecta no estrictament laboral, com és una norma administrativa, o és aviat per llançar, amb fonament de causa, aquesta afirmació? No m'atreveixo a seguir pronosticant, vistos els meus inexistents dots d'endeví polític, però sí afirmo, amb fonament de causa, que la dinàmica parlamentària actual, conseqüència de la convulsa situació política, unida als resultats electorals de juny de 2016, poden fer possible uns canvis substancials en aquella reforma, sent no menys rellevants els acords que s'assoleixin entre el govern i els agents socials en les diferents taules obertes de diàleg social.