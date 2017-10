Un brot emocional

El meu ordinador va bé, compleix totes les meves ordres, menys la d'apagar-se. La cosa va començar fa quatre o cinc dies. Vaig sortir del llit, em vaig rentar, i vaig preparar un te que em vaig emportar a l'estudi. Però, sorpresa, el portàtil (sempre treballo amb portàtil) estava funcionant. Vaig pensar que potser m'havia oblidat d'apagar-lo la nit anterior i no vaig donar més voltes a l'assumpte. Però l'endemà va tornar a passar el mateix, i ahir i abans d'ahir. Premo la tecla d'apagat, però ignora l'ordre. Li fa por anar a dormir, com als nens? L'hi he comunicat al tècnic i m'ha dit que no li doni importància, que el preocupant seria que no s'encengués.

- Ja t'he dit diverses vegades que no hauries d'apagar-lo mai –ha afegit.

Per descomptat, prefereixo que no s'apagui al fet que no s'encengui. Però no m'agrada aquesta activitat de 24 hores sobre 24. Em fan por els aparells encesos quan no estic a prop seu. L'ordinador més. I si algú entra en el seu sistema mentre jo estic al llit i li posa bigoti al personatge de la novel·la que estic escrivint? De vegades, em desperto a les tres del matí, m'acosto dissimuladament a l'estudi i intento sorprendre el portàtil fent alguna cosa que no hauria de fer. Fins ara no ha passat res estrany, si bé és cert que posseeix una sensibilitat extrema i que és capaç de sentir els meus passos i fer veure que no fa res quan me li acosto. No estic tranquil.

M'ha vingut a la memòria un conte de ciència-ficció, de no recordo qui, que vaig llegir fa anys. Tractava precisament de l'ordinador central d'una casa en la qual tot –des de les llums a les persianes– estava automatitzat. El cas és que arriba un instant en el qual la computadora es resisteix a ser temporalment apagada, com el meu ordinador. Naturalment, tanca i obre les portes al seu antull, posa el forn quan li dona la gana, i acaba tancant al seu amo a l'interior de l'habitatge, sense possibilitat de sortir-ne. Parlem molt de la intel·ligència artificial, però a penes gens de les emocions artificials. Segurament, el que li passa al meu ordinador és que ha tingut un brot emocional. Aquesta nit intentaré apagar-lo de nou.