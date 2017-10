Llibertat

Marisol Artero Lopez bordils

La meva visió dels fets que estan passant aquest dies:

Soc mare de dos fills que ara ja són adults, quan van fer 18 anys, els vaig explicar que ja eran majors d´edat i que les seves actuacions serien a càrrec seu. Van decidir al cap d´uns anys d´anar a viure sols, jo com moltes mares tenia mitja malaltia, ja que eren els nostres nens. Tot i que anaven avisant que qualsevol dia marxarien, no els fèiem cas, fins que varen posar data.

Llavors, hi va haver estires-i-arronses perquè no marxessin, els advertíem que no se´n sortirien, que no tot eren flors i violes, ens enfadàvem per tot, ens discutiem... Bàsicament no volíem que el que més estimavem al món marxés, però ho van fer, i, sincerament, estan bé gràcies a Déu. Són la meva vida i són Indepentdents i a la vida de moment els hi anat molt bé. Vull dir que amb amenaces, enfadades, i amb força no s´aconsegueix res, han de fer la seva vida i ser amics sempre.



Carta al Sr. Paco Frutos

Magda Serradell Puerto quart

Sr. Paco Frutos:

Sabent la seva trajectòria personal i política de molts anys, des de el 1963 on va ingressar al PSUC, va ajudar a organitzar el sindicat CCOO, diputat al parlament de Catalu­nya pel PSUC (1980-1984) i més tard secretari general del Partit Comunista (1998-2009), avui he quedat molt «sorpresa» per la seva participació i parlament a la manifestació convocada per Societat Civil Catalana.

Tothom és lliure d´expressar les seves idees (faltaria més), però el que no em sembla coherent en una persona que ha representat durant tants anys una manera de viure i pensar és que estigui d´acord amb algunes de les opinions que s´han dit en els diferents parlaments: com ara «Visca el Rei» i «Donem les gràcies als cossos i forces de la seguretat de l´estat», a quin agraïment es referien? Considero que si ha participat en aquesta manifestació és perquè està d´acord amb «tot» el que s´ha expressat.

Vostè ha dit que els partits d´esquerres no són nacionalistes, és que ara tampoc són republicans?



Eleccions autonòmiques:

21 de desembre

Pere Espinet i Coll anglès

Aquests darrers dies, el ­senyor Mariano Rajoy ha agafat molta gent de la classe política amb el pas canviat. Crec que la immediatesa de les eleccions no ha acabat d´agradar gaire a una part del seu nucli dur.

El cronòmetre ha començat a comptar. Caldrà presentar llistes, amb coalicions o no, on el pòsit d´aquest any i mig molt tindrà a veure.

Tradicionalment, en les eleccions autonòmiques els partits regionalistes, CiU –ara PDeCAT– i ERC, han estat clars guanyadors. En aquest moment, no sè què els pot passar pel cap a les executives d´aquests partits. Crec que, si no es presenten, poden deixar orfes una bona part de l´electorat.

Referent als altres grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, els dic el mateix, i si hi ha més partits que es volen presentar, benvinguts siguin. El poble els espera amb els braços ben oberts.

Caldrà tenir molt de seny, respecte, humilitat i no fer volar coloms, que no tot s´acaba amb unes eleccions: hi ha l´endemà i l´endemà de l´endemà, on tots els ciutadans i ciutadanes del poble català ens creuarem cada dia per anar a la feina, al metge, a les escoles, a diferents esdeveniments, etc., i que res ens faci canviar la nostra manera de fer i ser per alguna decisió lliure i democràtica que es pugui prendre.