La derrota constant

Aquesta gent no està capacitada per gestionar res. Ni a Espanya ni a Catalunya. El que estan fent amb l'esperança, les relacions personals i professionals, la seguretat i l'economia de milions de ciutadans és immoral. El dia a dia ens presenta problemes familiars, laborals, etc. No obstant, pocs d'aquests inconvenients són tan greus com els que ens estan ocasionant els polítics, de diferents formacions i tradicions. Els plantejaments irreals, unes estratègies buides o inexistents, les tàctiques erràtiques i unes actituds que oscil·len entre el fanatisme i l'esperpent ens han portat a una situació insuportable. Aquells que se senten còmodes en els extrems no són la majoria; amb tot, fins ara, han portat la batuta. El col·lectiu que ens representa, ens administra i ens mana, tant a Catalunya com a Espanya, no sap el que es fa: pren decisions i després busca arguments a favor o en contra de les seves determinacions. Avança i retrocedeix alhora. I ho explica a través d'uns mitjans de comunicació que es valen de la ineptitud dels presidents, ministres, consellers, senadors, diputats? per alimentar un conflicte que és tractat com un clàssic entre el Reial Madrid i el Barça. En aquest partit, però, tothom perd.