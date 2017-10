La FEF activa el seu 155

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (FEF) ha obert un expedient disciplinari de caràcter extraordinari contra el Reus Deportiu, amb motiu de l´exhibició d´una se­nyera i dels crits independentistes abans i durant el partit contra el CA Osasuna, el propassat 23 de setembre. L´obertura de l´expedient la fa el president del Comité de Competición, Francisco Rubio, reconegut anticatalanista i autor de tuits molt polèmics contra els independentistes, com ara un en el qual deia que, «Gracias al 1-0, algunos ya saben lo que es un colegio. Ya solo queda que sepan qué es el gel, el champú, la democracia y el respeto a la ley». El Barça va fer una protesta a la FEF que no ha servit de res i l´individu ha pogut continuar amb la seva «croada».

Segons aquest senyor, l´expedient extraordinari al Reus era perquè l´actitud del Club pot incórrer en una conducta «de violència, racisme, xenofòbia o intolerància». Per petar-se de riure, si no fos per la pena que desperta un tarannà tan injust com irracional. Un detall final: és il·legal mostrar una bandera legalment constitucional? La senyera tenia 85 metres de llargada i 12 d´amplada. Una «passada», sí, però per la qual els únics que podrien queixar-se serien els espectadors a qui s´impedia la visió del partit per la qual havien pagat una entrada.

No cal dir la sorpresa dels reusencs en rebre l´expedient, ja que l´àrbitre, Juan Antonio Fernández Marín, psicòleg, polèmic en els 11 anys que va estar a Primera Divisió pel seu partidisme madrileny –va expulsar un jugador del Madrid i 5 del Barça–, no havia fet cap referència en l´acta del partit ni a la senyera ni als crits del públic. El 155, al futbol.