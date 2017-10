El món que ve

El passat mes d'agost es van complir 10 anys de l'esclat de les hipoteques subprime, embrió del desastre financer que culminaria amb l'emblemàtica fallida del banc Lehman Brothers. Tot i que la majoria d'economies occidentals estan en ple creixement, gran part de la població ha assimilat que el món del crèdit fàcil no tornarà. La pregunta a fer-se és: ¿cap a on apunten les tendències socioeconòmiques, en els propers 10-15 anys?

Per donar resposta a aquest interrogant, el 2012 el govern nord-americà va dibuixar en un informe quatre grans tendències, que cristal·litzarien al voltant de 2030. En primer lloc, ha assenyalat que els diners aportats per grups com l'Organització Mundial de Salut o la Fundació Bill i Melinda Gates trauran milions de persones de la pobresa (especialment, en països emergents), el que contribuirà al creixement d'aquestes economies.

En segon terme, s'apuntava un canvi en la distribució del poder, amb més pes d'Àsia (i la Xina, al capdavant) i menor dels EUA i, encara més, d'Europa Occidental. També es pronosticava un greu problema demogràfic, davant l'envelliment generalitzat i el descens de la fertilitat, fet que suposarà un gran repte per sostenir els generosos Estats del Benestar europeus.

Finalment, es preveia un augment de la demanda global d'aliments, aigua i energia, com a conseqüència del creixement de puixants classes mitjanes als països en vies de desenvolupament.

Tot això s'està complint, amb un agreujant: no es va fer prou èmfasi en les conseqüències polítiques derivades de l'empobriment de les classes mitjanes a Occident, que han donat peu al creixement de populismes ja amb resultats polítics inesperats (Brexit, triomf de Trump), que encara posen més en perill el desenvolupament global. Benvinguts al difícil segle XXI.