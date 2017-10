Qui no vol casar-se?

Tothom vol casar-se! Wedding planner (organitzador de casaments) és una professió amb futur. Una italiana acaba de casar-se amb ella mateixa. Vestit blanc, convidats, cerimònia, pastís nupcial. «És una conquesta de la maduresa», «estic bé amb mi mateixa», «ha estat una llarga travessia». No és difícil imaginar-se l'esposa soltera feliç en el seu viatge de núvia ni al tàlem, consolador després de l'espera del llarg festeig.

Aquest és el millor moment perquè la gent es casi amb ella mateixa. Es comença per l'autoajuda i s'acaba autoenamorat. L'autoestima és una relació que evoluciona. No és més rar que tota la gent amb problemes psicològics que, com els matrimonis malavinguts del franquisme, no pot divorciar-se de si mateix i manté una relació tòxica de discussions interiors constants, sempre sobre els mateixos temes. Quant maltractament psicològic sense denunciar.

L'autonúvia és heterosexual i no està tancada a tenir relacions amb homes. El seu matrimoni amb ella mateixa és una relació oberta però... La institució tendeix a imposar-se i els testimonis la criticaran si s'és infidel i deixa «de ser jo mateixa» per ser una mica ell.

Es diu que les monges són núvies de Crist, un poliamor monoteista que semblava simbòlic. Doncs no. Moltes religioses diuen que és real. Noticiacristiana.com, una pàgina web que desafia els límits de la fe, publica que a la catedral de la Immaculada Concepció de Fort Wayne (Indiana) es va celebrar el casament –religiós, és clar– de Jessica Hayes amb Jesucrist. «Totes les persones estan cridades a casar-se», va dir Jessica Jesuschrist, nora de Déu.

Pregunta per a organitzadors de noces: ¿Si un legionari vol casar-se amb la seva xicota, la mort, és casament o funeral?