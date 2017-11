Temps de sorpreses

Les eleccions a la Generalitat són una incògnita, per la situació política; i econòmica, poc favorable; per les possibles coalicions, pel paper dels desenganyats i d'aquells que no són votants habituals, i que les enquestes de fidelitat no detecten.

Un pacte per la República ajudaria els partits del Govern a frenar el desgast d'una independència virtual i la gestió posterior. Amb unes constituents que avalin el trencament no proclamat. Tot i que ajuntar la CUP més social fins al PDeCat més liberal pot fer perdre vots dels extrems. Semblaria lògic que la CUP no reconegués les eleccions: alguns parlen de fer una paella popular, com a alternativa culinària. ERC i PDeCAT poden ajuntar-se, excepte a Barcelona. Si van separats, ERC sembla hegemònica, amb la pèrdua de suports per l'actuació en l'àrea econòmica del senyor Junqueras, fent la política de l'estruç amb la fuga d'empreses. El PDeCAT pot patir una escissió, entre independentistes a sang i foc i moderats.

El pacte possible. Pot ser unionista, pot ser social amb suports de partits unionistes. En el primer cas seria una aliança no escrita, a on PSC, Ciutadans i Partit Popular de Catalunya no s'ataquen per mobilitzar al màxim la gent que no vota en autonòmiques i ara ho farà. La insistència de Ciutadans a encapçalar el govern si té més escons, implica que la pugna de Ciutadans i PSC és real. El senyor Iceta, amb més bagatge que la senyora Arrimadas, sembla tenir més fàcil les aliances: pot atreure Podem i els Comuns de l'alcaldessa Colau, amb un programa social. La figura d'un líder amb experiència com el senyor Borrell, els seria un punt favorable. El pacte de Comuns, Podem i gent d'Iniciativa té massa tensions, amb un Fachín que vol pactar amb aquest bloc, i pot ser expulsat. Perden força si es divideixen, però són rellevants a l'àrea de Barcelona. I són necessaris per formar majories, també amb ERC i com a defensors de mesures socials. El pes del catalanisme moderat: Unió Democràtica va obtenir 100.000 vots les darreres eleccions. Aquest espai està obert. Els socialistes podrien anar aliats amb Units per Avançar, nou partit d'aquest espectre. I tenim Lliures, com un vot liberal catalanista no independentista. L'exconseller Vila és una altra incògnita del paisatge electoral. Els nostres dirigents ens reserven, segur, moltes i variades sorpreses.