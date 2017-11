Independència, eleccions i l´èxode

Màrius Viella La Bisbal d´Empordà

Rajoy convoca eleccions al Parlament de Catalunya pel dia 21 de desembre; jo no sé, perquè no hi entenc res, si els republicans i no republicans catalans hem de participar-hi o si podem convocar les nostres eleccions en la mateixa data adreçades a tots els catalans, o si és millor no presentar cap candidat; personalment crec que per tornar Catalunya sota control dels catalans, només tenim i de necessitat, l´obligació de deixar en extrema minoria el PP i Cs amb la col·laboració dels votants del PSC en favor dels que volen exercir el dret a decidir, tota vegada que aquests vots no tenen cap transcendència pel PSOE.

El PSOE de Sánchez, que s´ha canviat de camisa descaradament posant al socialisme de tot l´Estat en ridícul, també el català liderat pel Sr. Iceta, (aquell que suplicava per Déu, que el lliurés d´en Rajoy i del PP), i que no es cansa de gemegar dient que vol fer fora Rajoy i al PP del govern, amb l´ajut del PSC, i no només no aconsegueix això, sinó que li ha donat suport perquè envaeixi Catalunya; si jo pogués fer una enquesta, m´agradaria preguntar a tots els socialistes si els faria fàstic poder administrar els seus ingressos i tenir un millor control de les despeses; de ben segur que hi ha molts socialistes catalans que si poguessin votar amb papereta tancada, voldrien ser independents.

De Cs, no sé quina conselleria els pot haver ofert Rajoy o la Soraya, però com que ja ens tenen acostumats a pescar quan les aigües són tèrboles, espero que hagin de continuar anant darrere de peix mort, perquè no vull tornar a cantar el Cara al sol.

Quan la corrupció té tants adeptes arreu del món, com es demostra en el suport donat al partit del govern (PP) amb més implicats per diferents casos de corrupció. Però el més greu és que s´hagi emprat la força i la violència per part de la policia de l´estat espanyol i la Guàrdia Civil, per intentar evitar que l´1-O els catalans poguessin votar, provocant 893 ferits sense aconseguir aturar la votació (la raó no vol força).

La saludable pluralitat de la societat civil catalana fa que la diversitat de tendències polítiques enriqueixi la cultura del país; però dintre d´aquesta societat civil hi ha aquella que està donant suport als hereus dels que varen provocar l´èxode de ciutadans d´arreu cap a Catalu­nya, que els va acollir amb els braços oberts, i això costa d´entendre, però sí que s´entén que mai deixaran de pensar en el lloc a on van néixer.



Volem sentir

la tardor!

Lola Arpa Vilallonga peratallada

Músics i poetes han lloat la tardor com una estació especialment bella, entre altres pel cromatisme que prenen les fulles dels arbres i per les catifes que es formen en caure suaument sobre boscos i jardins...

Amb prou feines acabem de deixar l´estiu, amb unes temperatures per sobre dels 30 graus, i els serveis de jardineria de gran part dels ajuntaments del país, ja s´han posat en marxa amb les serres elèctriques per podar desesperadament els arbres de carrers, o han substituït les escombres pels escandalosos bufadors que et conviden a fugir i buscar el silenci.

Els ciutadans, sense haver d´anar a la muntanya, tenim el dret a gaudir dins els nostres parcs, de l´espectacle que ens ofereix la tardor, veient esgrogueir les capçades dels arbres i podent trepitjar les fulles amb la mainada, flairant aquella olor dolça que desprenen. I així notar el pas de les estacions.

Agrairem als responsables del manteniment dels nostres parcs, que no els converteixin en parcs temàtics, (afortunadament en desús!).

Deixem que caiguin les fulles... I si cal, després s´escombren o bufem!



Solidaritat rosa

Mar Dacosta Guzman figueres

Sovint, participar en una cursa esperona el nostre instint de competitivitat. Volem ser dels millors i, sobretot, guanyar.

La Cursa de la Dona Vila de Figueres no té també un altre objectiu, es vol aconseguir una mostra de solidaritat en femení. Moltes dones participen amb la finalitat d´ajudar a la investigació per vèncer el càncer de mama. Aquesta il·lusió les uneix sense reserves, en un ambient festiu i ple d´esperança. Els carrers s´omplen a vessar d´un seductor color rosa. Aquell dia, l´organització de la cursa oblida les hores de treball i es mostra orgullosa en veure tots els carrers de la nostra ciutat plens de figuerenques que participen solidàriament en la cursa, demostrant un compromís sense dubtes. Totes comparteixen una emoció molt íntima on el sentiment de victòria impregna l´aire. Sabem que juntes ho podem aconseguir.

El dia 12 de novembre vine a córrer amb nosaltres, totes guanyem!